Пентагон: Остін обговорює ситуацію на кордоні України з військовим керівництвом в Пентагоні та Європі

Очільник Пентагону Ллойд Остін занепокоєний через нагромадження російських військ поблизу кордону з Україною і обговорює це питання з військовим керівництвом в Пентагоні та в Європі, заявив під час брифінгу для преси у вівторок речник Пентагону Джон Кірбі. Він додав, що Пентагон продовжує уважно слідкувати за ситуацією.

"Ці нагромадження [військ] продовжують непокоїти міністра і ми продовжуємо уважно слідкувати за ними. Міністр перебуває в контакті з військовим керівництвом тут, у Пентагоні, а також в Європі", - повідомив Кірбі, відповідаючи на питання щодо нагромадження російських військ на кордоні з Україною.

У відповідь на питання про те, чи є ознаки, що міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі пов'язана з нагромадженням Росією військ поблизу України, Кірбі зазначив, що США загалом непокоїть "потенційний дестабілізуючий вплив ситуації з мігрантами".

"Ми маємо зосередитись на нашій відданості союзникам та партнерам і ми не хочемо загострення цієї, або іншої ситуації в Європі до межі, коли це може призвести до прорахунків та конфліктів", - додав він.

Як повідомляв "Голос Америки", в середу ситуацію щодо нагромадження військ Росії на кордоні з Україною прокоментували і в Державному департаменті США.

Речник Держдепу Нед Прайс відзначив, що США не можуть коментувати наміри Росії, але дуже уважно стежать за ситуацією, і будуть продовжувати консультації із союзниками та партнерами з приводу цього питання.

Прайс вказав, що минулого тижня у Глазго президент США Джо Байден та державний секретар Ентоні Блінкен мали можливість проконсультуватись з цього питання з президентом України Володимиром Зеленським.

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