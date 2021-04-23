Пентагон: «поки зарано» робити висновки про відведення російських військ

Сполучені Штати спостерігають за відведенням деяких російських військових частин від кордону з Україною, однак робити остаточні висновки щодо серйозності намірів Москви «поки зарано», і самого лише оголошення про передислокацію російських військ «недостатньо, щоб нас запевнити», сказав у п'ятницю в коментарі агенції Reuters високопосадовець Пентагону.

«Ще занадто рано говорити, які саме сили виводяться, і яке саме озброєння, схоже, там все ще залишається. Але я можу просто сказати вам, що ми дуже, дуже уважно стежимо за цим », - сказало джерело, яке погодилося прокоментувати ситуацію на умовах анонімності.

Росія оголосила у четвер про завершення «раптової перевірки» боєготовності своїх збройних сил у вигляді військових навчань на півдні і заході країни. Це, в свою чергу, викликало напругу в стосунках із Заходом через те, що десятки тисяч російських військовослужбовців зосередилися поблизу українських кордонів, що підвищило ризик початку військового конфлікту.

Раніше у Держдепі заявили, що США обережно ставляться до заяви російської влади щодо відведення військ від українського кордону. На запит Голосу Америки речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що заява росіян поки лишається лише словами.

На питання, чи здивувались у Вашингтоні заявою росіян про намір відвести війська від українського кордону, Нед Прайс сказав: "Ми почули заяву. І наскільки нам відомо, вона лишається заявою. Ми продовжимо спостерігати за ситуацією".

Водночас, Нед Прайс наголосив, що США продовжують підтримувати український суверенітет на територіальну цілісність: “Ми підтверджуємо нашу підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності, і це також поширюється на територіальні води України. То ж наше повідомлення є таким: ми чули заяву росіян, і ми будемо спостерігати, як це буде виконуватись”.

У п'ятницю британський економіст, експерт з питань Україні Тімоті Еш відзначив, що дії Росії призвели до результату протилежного меті Росії.

"В Україні дякують Путіну за те, що знову об'єднав українців. Подарунок Зеленському, чиї рейтинги зросли. Росія завжди невірно тлумачить Україну - бо вони навіть не намагаються справді зрозуміти країну", - відзначив Еш.

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