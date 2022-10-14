Пентагон підтвердив, що обговорює фінансування “Старлінків” в Україні із компанією Ілона Маска SpaceX

Міністерство оборони США підтвердило, що має в розпорядженні комунікацію компанії SpaceX щодо фінансування старлінків в Україні. Про це повідомила прес-служба відомства.

«Ми можемо підтвердити, що Міністерство оборони отримало листування від компанії SpaceX щодо фінансування Starlink, їхнього продукту супутникового зв’язку в Україні. Ми продовжуємо спілкуватися зі SpaceX щодо цього та інших тем», - заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.

13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і близько 400 мільйонів на наступні 12 місяців. Сам Маск 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.

3 жовтня американський мільярдер Ілон Маск, засновник компанії SpaceX написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а "Крим формально стає частиною Росії, як це було з 1783 року, до помилки Хрущова". Пізніше у відповідь прокоментувати слова Маска Білий дім заявив, що вирішувати питання про суверенітет України повинні самі українці.

В Офісі президента України заявили, що "Україна сьогодні буде сама опікуватись тим, як провести переговори, щоб Starlink працювали".