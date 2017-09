Під штаб-квартиру Міноборони США приплили мітингувальники

Незвичний мітинг відбувся під стінами Пентагону. Протестувальники з руху The World Beyond War та Backbone Campaign припили до будівлі на човнах і влаштували мітинг на воді на фоні будівлі.

Мітингувальники виступили з гаслами "Жодної нафти заради воєн", "Жодних воєн заради нафти" - повідомляє видання The Hill.

Штаб-квартира Міністерства оборони США знаходиться у місті Арлінгтон через річку від Вашингтона. Однією із граней будівля Пентагону виходить до річки Потомак.

