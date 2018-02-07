Пентагон: Росія будує новий підводний ядерний «дрон»

Нещодавно оприлюднений "Огляд ядерної політики 2018" (Nuclear Posture Review - NPR) США чітко вказує, що Сполучені Штати будуть провадити більш агресивну політику стосовно Росії в цій сфері, зазначає видання Slate.

"Мусимо дивитись в очі реальності і бачити світ таким яким він є, а не таким як ми бажаємо, щоб він був", - пише голова Пентагону Джим Маттіс в передмові до стратегії.

З документа видно, що в той час як Барак Обама говорив про моральний обов‘язок бути прикладом в тому, щоб позбутись ядерної зброї, інші країни покращували свій арсенал. "В той час як Сполучені Штати продовжували зменшувати кількість та важливість ядерної зброї, інші, включаючи Росію та Китай, рухались у зворотньому напрямку", - йдеться у звіті.

"Вони додали нові можливості до своїх ядерних арсеналів, наголосили на важливості ядерної зброї в своїх стратегіях та планах і стають все більш агресивними, включаючи у відкритому космосі та кіберпросторі", - йдеться в документі.

Так, вперше публічно було визнано, що Росія "розробляє ... нову міжконтинентальну підводну автономну атомну торпеду", яка, теоретично, буде спроможною зруйнувати ціле місто на узбережжі.

Ця система, фактично є "видом дрону, яким вистрілюють під водою і, який може теоретично проходити тисячі миль і вражати цілі на узбережжі США, такі як військові бази, чи міста", - пояснює Slate, посилаючись на CNN.

Деякі аналітики вважають, що "Статус-6", можливо, не існує і проект, ймовірно, є добре продуманою димовою завісою, призначеною для того, що б наполохати США.

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