Ядерна стратегія Трампа передбачає жорсткішу позицію щодо Росії

В «Огляді ядерної політики» сформульовано: за яких умов США можуть застосувати ядерну зброю





Міністерство оборони США опублікувало черговий «Огляд ядерної політики 2018» (Nuclear Posture Review - NPR) в якому викладена оцінка ядерних загроз і стратегія дій США в цій сфері.



У преамбулі зазначено, що за вісім років, що минули з моменту публікації попереднього Огляду, «ситуація в плані глобальних загроз, в тому числі всі більш явні ядерні загрози з боку потенційних супротивників, помітно погіршилися. Сьогодні Сполучені Штати опинилися перед обличчям ядерної загрози, яка є більш складною і неоднозначною, ніж будь-коли».



Як зазначено в доктрині, «Сполучені Штати повинні володіти сучасним, багатофункціональним і стійким ядерним потенціалом, який повинен залишатися безпечним і надійним доти, поки світ не буде розсудливо позбавлений ядерної зброї».



Підкреслюється, що США «мають намір і надалі докладати зусиль на підтримку повного і остаточного знищення ядерної, біологічної та хімічної зброї в усьому світі».



Однак, «в той час як Сполучені Штати продовжують скорочувати кількість і знижувати значимість ядерних озброєнь, інші країни, в тому числі Росія і Китай, рухаються в протилежному напрямку. Вони поповнюють свої арсенали новими видами ядерних засобів, підсилюють роль ядерних сил в своїх стратегіях і планах і поводяться все агресивніше, в тому числі в космічному просторі і в кіберпросторі».



Автори «Огляду ядерної політики» особливо виділяють те, що «США не хочуть вважати ні Росію, ні Китай своїми противниками і намагаються підтримувати стабільні відносини з обома країнами».



Росія продовжує порушувати цілий ряд договорів і зобов'язань щодо контролю над озброєннями. Особливу занепокоєність викликає активність Росії у сфері тактичної ядерної зброї. Пентагон побоюється, що відносна мала міць тактичного ЯО може знизити поріг його використання.



У NPR звертається увага на агресивні дії Північної Кореї і на те, що Іран «зберігає значну частину потенціалу та технічні можливості, необхідні для створення ядерної зброї протягом року з моменту прийняття відповідного рішення».



У NPR сформульовані принципи, на підставі яких США можуть застосувати ядерну зброю: «Сполучені Штати готові розглядати можливість використання ядерної зброї тільки у виняткових обставинах для захисту життєво важливих інтересів Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів. Проте, якщо стримування не принесе бажаних результатів, Сполучені Штати намагатимуться покласти край будь-якому конфлікту з мінімально можливими втратами і на максимально вигідних умовах для США, наших союзників і партнерів».



У розділі, присвяченому ядерному тероризму, говориться наступне: «З метою ефективного стримування США мають намір покладати всю відповідальність на будь-яку державу, терористичну групу чи інших недержавних суб'єктів, що підтримують терористів або сприяють отриманню або використанню ними ядерних пристроїв. (...) Наші противники повинні розуміти, що терористична атака із застосуванням ядерної зброї проти США, наших союзників і партнерів буде вважатися «надзвичайною ситуацією», в якій Сполучені Штати не виключають можливості прийняття крайніх заходів як удару у відповідь».

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