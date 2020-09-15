Міністр оборони США заявив про небезпеку робіт Росії і Китаю у сфері штучного інтелекту

Його намір полягає у тому, щоб використовувати будь-яку можливу перевагу для розширення впливу Росії і урізання суверенітету інших

Міністр оборони США Марк Еспер попередив, що Росія і Китай роблять успіхи у царині штучного інтелекту з метою розширення свого впливу за кордоном і посилення контролю над своїми суспільствами.

Пентагону заявив про це на симпозіумі, організованому Об'єднаним центром штучного інтелекту.

Еспер зазначив, що президент Росії Володимир Путін заявляв, що країна, яка стане лідером у сфері штучного інтелекту, буде правити світом, і що Росія збільшила інвестиції в розвиток технологій.

«Його намір полягає у тому, щоб використовувати будь-яку можливу перевагу для розширення впливу Росії і урізання суверенітету інших», - сказав Еспер.

За словами Еспера, Росія використовувала складну і добре скоординовану комбінацію безпілотників, кібератак і артобстрілів, щоб завдати серйозної шкоди українським силам, коли вона вторглася в цю країну.

«Після цього Москва оголосила про розробку автономних систем на базі штучного інтелекту для наземних транспортних засобів, літаків, атомних підводних човнів, а також систем командування і управління, - сказав він. - Ми очікуємо, що вони використовують ці можливості в майбутніх зонах бойових дій».

На думку міністра, штучний інтелект здатний змінити картину на полі бою, і країна, яка перша почне його застосовувати, матиме величезні переваги перед конкурентами.

Штучний інтелект здатний змінити картину на полі бою, і країна, яка перша почне його застосовувати, матиме величезні переваги перед конкурентами

«На відміну від сучасного спорядження або платформ наступного покоління, штучний інтелект утворює власну лігу і має потенціал змінити практично кожен аспект бойових дій - від допоміжних структур до передової, - сказав він. - Ось чому ми не можемо дозволити собі поступитися висоту ревізіоністським державам, які хочуть обійти, порушити або переробити міжнародні правила і норми в свою користь і на шкоду іншим».

За словами Еспера, Народно-визвольна армія Китаю бачить в штучному інтелекті технологію прориву, яка дозволить найбільшій армії на землі створити недорогу автономну зброю дальнього радіусу дії для протистояння американським звичайним озброєнням, які використовуються для проектування військової могутності.

«На даний момент китайські виробники зброї продають автономні безпілотники, які, як вони заявляють, можуть наносити летальні, точкові удари, - сказав міністр. - Тим часом китайський уряд займається розробкою стелс-безпілотників нового покоління, які вони готуються експортувати за кордон».

Еспер додав, що «Пекін створює державу стеження 21-го століття, призначену для здійснення безпрецедентного контролю над власним народом».

Технології можуть змінюватись, але наші принципи не зміняться

«Маючи у своєму розпорядженні мільйони камер, стратегічно розташованих по всій країні, і мільярди одиниць даних, які генеруються китайським Інтернетом, Компартія Китаю незабаром зможе ідентифікувати практично будь-яку людини, яка входить у суспільний простір, і цензурувати інакомислення в режимі реального часу», - заявив глава Пентагону.

Есперт також наголосив у чому полягає різниця між США, Росією та Китаєм у царині штучного інтелекту.

"Різниця між лідерством США у царині штучного інтелекту та лідерством Пекіну та Москви дуже чітка. Ми захистимо Конституцію та священі права усіх американців. Технології можуть змінюватись, але наші принципи не зміняться", - відзначив Еспер.

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