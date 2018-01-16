У Німеччині назвали найнебезпечнішу російську зброю

Німецька преса прийшла до висновку, що ракетний корабельний комплекс «Циркон» представляє реальну загрозу суднам різних країн.

Як пише німецький журнал Stern, головною зброєю російського флоту стане гіперзвукова крилата ракета «Циркон» 3М22. Вона в шість разів перевищує швидкість звуку, і має дальність близько 600 кілометрів.



Експерти також згадали про модернізацію російських крейсерів «Адмірал Нахімов» і «Петро Великий», які планується оснащити сучасними зенітними системами С-500 і крилатими ракетами «Калібр».



При цьому наголошується, що «Циркон» уможливить російському флоту знищувати практично будь-які іноземні воєнні кораблі. «Циркон», зокрема, становить особливу небезпеку для американських авіаносців.

Робота над розробкою «Циркона» ведеться з 2011 року. Швидкість ракети сягатиме майже сім з половиною тисячі кілометрів на годину. За дві з половиною хвилини вона зможе подолати до 250 кілометрів. На такій швидкості – цю ракету зараз не може перехопити жодна система в світі.

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