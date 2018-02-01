Половина військових баз США у світі зіткнулась із небезпекою

Майже 50% військових об'єктів США загрожує цілий спектр ризиків

Нова доповідь Міноборони США вказує, що майже 50% військових об'єктів США загрожує цілий спектр ризиків, через загрози пов'язані із змінами клімату, включно з екстремальними температурами, підтопленням та посухами. Про це повідомляє видання Time.

Доповідь Пентагону оприлюднено у відповідь на запит Конгресу на тлі скептичної позиції адміністрації президента Трампа щодо наукових досліджень про зміни клімату. Торік уряд США усунув проблему змін клімату із Національної стратегії безпеки.

Зміни клімату потенційно можуть сформувати середовище, в якому ми діємо та суть наших завдань

Натомість доповідь, на основі опитування військових США на базах у різних частинах світу, вказує на конкретні загрози, перед окремими базами та звертає увагу на бази, які зазнали шкоди через погодні зміни, пов'язані зі змінами клімату.

Наприклад, бази на Західному та Східному узбережжі США та у Перській затоці стикаються із загрозою затоплення через посилення штормів; базам у континентальній частині США, зокрема у Каліфорнії та в американських преріях загрожує посуха; у гірських районах США небезпеку становлять лісові пожежі.

"Зміни клімату впливають на національну безпеку на кількох рівнях", - каже доповідь, - "Зміни клімату потенційно можуть сформувати середовище у якому ми діємо та суть наших завдань”

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