У Вашингтоні передбачають місяці інтенсивних боїв та не тиснуть на Київ щодо переговорів

Незважаючи на успішний наступ українських збройних сил на півдні та півночі країни, у Вашингтоні заявляють, що вони не чинять жодного тиску на Київ щодо початку переговорів з росіянами. Яким буде «дипломатичне розв'язання цієї війни» має вирішувати головнокомандувач і президент України – Володимир Зеленський.

Про це, зокрема, сказав Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій у Білому домі, в ексклюзивному інтерв’ю Аніті Пауел, кореспондентці «Голосу Америки».

Президент Зеленський має визначати, чи готовий він сісти за стіл переговорів і коли він буде готовий

«Ми вважаємо, що президент Зеленський має визначати, чи готовий він сісти за стіл переговорів і коли він буде готовий. Він заявляв, що наразі не може просувати цей процес. І ми поважаємо це рішення, оскільки він - головнокомандувач, він - президент України. Він вирішує, як визначати успіх і як він збирається працювати над дипломатичним розв’язанням цієї війни», - наголосив Кірбі.

Також він зауважив, що президент Росії Володимир Путін сам дав зрозуміти, що не зацікавлений у припиненні бойових дій. Якщо би був зацікавлений, то міг би припинити війну будь-коли, говорить урядовець.

Путін міг би закінчити цю війну сьогодні, без переговорів, просто вивівши свої війська

«Йому не потрібно бути в Україні, із самого початку ніколи не було потрібно бути в Україні. Тож він міг би закінчити цю війну сьогодні, без переговорів, просто вивівши свої війська та припинивши насильство над українським народом», - вказав Кірбі.

Високопоставлений чиновник Державного департаменту, який розмовляв із журналістами Washington Post на умовах анонімності, також сказав, що вони бачать свою стратегію у тому, аби зміцнювати Україну та послаблювати Росію, але не вважають, що можуть вказувати Києву щодо переговорів з Москвою.

«Ми не хочемо розповідати суверенній країні, як для неї виглядає успіх або як виглядає досягнуте шляхом переговорів рішення», - сказав чиновник.

Адміністрація президента Байдена очікує, що інтенсивні бої між українськими та російськими військами триватимуть ще кілька місяців із втратами для кожної зі сторін, незважаючи на стрімкий контрнаступ українських сил, повідомляє Washington Post із посиланням на джерело в Держдепі.

За словами чиновника, в Адміністрації передбачають «нелінійну» траєкторію війни із інтенсивними боями восени, під час яких сторони намагатимуться здобути якнайкращі позиції до початку зими, та відсутністю перспективи завершення війни шляхом переговорів. У Росі все ще залишається потужний воєнний потенціал, пояснює чиновник.

«Вони (росіяни – ред.) мають значну техніку, озброєння та боєприпаси, розміщені на окупованих територіях, не кажучи вже про те, що вони мають у Росії», - сказав чиновник. «Тож це далеко не завершення, незважаючи на поштовх».

У Вашингтоні очікують, що Зеленському буде важко домовитися про врегулювання, навіть якщо він того захоче, пише WP – жорстокі злочини російських військ проти мирного населення зміцнили суспільну думку проти можливих поступок Москві, а сама Росія показала себе як ненадійного партнера в переговорах.

Як каже в інтерв'ю «Голоосу Амперики» Джон Кірбі, російські злочини проти цивільних українців носять системний характер.

Російське керівництво не лише схвалювало, але й брало участь у жорстоких діях проти цивільного населення України

«На жаль, майже від початку цієї війни, яка триває вже сім місяців, ми бачили, як росіяни та російські солдати, російське керівництво не лише схвалювало, але й брало участь у жорстоких діях проти цивільного населення України, починаючи від авіаударів по лікарнях і закінчуючи військовими злочинами на окупованій території проти чоловіків і жінок та їхніх дітей в Україні», - сказав Кірбі.

Останні удари по інфраструктурі України, сказав він, є «частиною його (Путіна – ред.) абсолютної зневаги до жертв серед цивільного населення та презирством до самої культури України». А також, зауважив високопосадовець, спробою покарати цивільне населення за успіхи збройних сил зі звільнення територій.

Раніше радник президента України Михайло Подоляк перелічив умови переговорів з Москвою у своєму твіттері. За його словами, «це звільнення всіх територій, виплата Росією репарацій, покарання воєнних злочинців».

У Вашингтоні також вважають, як пише Washington Post, що Україна ще далека від позиції, з якої можна вести успішні переговори. «Двадцять відсотків їхньої території окуповано; приблизно 30 відсотків їхнього промислового та сільськогосподарського потенціалу знищено. Саме тому ми підтримуємо цей контрнаступ».

Як сказав Кірбі у розмові з «Голосом Америки», США хочуть переконатися, що Україна «зможе досягти успіху за столом переговорів, якщо і коли до цього дійде, але й що вона зможе досягти успіху на полі бою сьогодні, тому що Володимир Путін все ще веде цю війну проти України».

Цей прогноз лежить в основі стратегії США, яка спрямована на «утримання міжнародної підтримки та поступового розширення американської військової допомоги без негайного введення важкої зброї, яка може спровокувати ширшу війну», пише видання.

У четвер США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів. «Президент Байден чітко заявив, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки буде потрібно», - йдеться в заяві Державного департаменту.

Як писав «Голос Америки», в Пентагоні роз'яснили, що нова оборонна допомога включатиме боєприпаси для HIMARS, артилерії, радари, вантажні установки для транспортування важкого обладнання, системи проти БПЛА, установки для розмінування, протипіхотні боєприпаси для Claymore, стрілецьку зброю та інше. Але далекобійна зброя, про потребу в якій говорили в Україні, до пакету не увійшла.

Збройні сили України звільнили 421 населений пункт у Харківській області, повідомив 16 вересня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Напередодні, у Міноборони повідомили, пише Радіо Свобода, що за тиждень ЗСУ звільнило на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій, на яких перебуває 150 тисяч людей.

"Залишили після себе спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - заявив президент Україні Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Він сказав, що на місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл – «з ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ», йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Як писав «Голос Америки», у середу, 14 вересня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розповів, що в результаті розмови із Путіним, в нього скалося враження про неготовність Москви йти на переговори.

«Було б наївно думати, що можливість укладення мирної угоди близько. Я готовий надати допомогу, але в мене немає ілюзій, що на даний момент шанси на мир мінімальні. На даний момент. Очевидно, я продовжую свої контакти з обома сторонами і сподіваюся, що одного дня можна буде перейти на вищий рівень обговорення», - сказав він.

Деяка інформація надійшла від Washington Post, Радіо Свобода.

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