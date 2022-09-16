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У Вашингтоні передбачають місяці інтенсивних боїв та не тиснуть на Київ щодо переговорів
Незважаючи на успішний наступ українських збройних сил на півдні та півночі країни, у Вашингтоні заявляють, що вони не чинять жодного тиску на Київ щодо початку переговорів з росіянами. Яким буде «дипломатичне розв'язання цієї війни» має вирішувати головнокомандувач і президент України – Володимир Зеленський.
Про це, зокрема, сказав Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій у Білому домі, в ексклюзивному інтерв’ю Аніті Пауел, кореспондентці «Голосу Америки».
Президент Зеленський має визначати, чи готовий він сісти за стіл переговорів і коли він буде готовийДжон Кірбі
«Ми вважаємо, що президент Зеленський має визначати, чи готовий він сісти за стіл переговорів і коли він буде готовий. Він заявляв, що наразі не може просувати цей процес. І ми поважаємо це рішення, оскільки він - головнокомандувач, він - президент України. Він вирішує, як визначати успіх і як він збирається працювати над дипломатичним розв’язанням цієї війни», - наголосив Кірбі.
Також він зауважив, що президент Росії Володимир Путін сам дав зрозуміти, що не зацікавлений у припиненні бойових дій. Якщо би був зацікавлений, то міг би припинити війну будь-коли, говорить урядовець.
Путін міг би закінчити цю війну сьогодні, без переговорів, просто вивівши свої військаДжон Кірбі
«Йому не потрібно бути в Україні, із самого початку ніколи не було потрібно бути в Україні. Тож він міг би закінчити цю війну сьогодні, без переговорів, просто вивівши свої війська та припинивши насильство над українським народом», - вказав Кірбі.
Високопоставлений чиновник Державного департаменту, який розмовляв із журналістами Washington Post на умовах анонімності, також сказав, що вони бачать свою стратегію у тому, аби зміцнювати Україну та послаблювати Росію, але не вважають, що можуть вказувати Києву щодо переговорів з Москвою.
«Ми не хочемо розповідати суверенній країні, як для неї виглядає успіх або як виглядає досягнуте шляхом переговорів рішення», - сказав чиновник.
Адміністрація президента Байдена очікує, що інтенсивні бої між українськими та російськими військами триватимуть ще кілька місяців із втратами для кожної зі сторін, незважаючи на стрімкий контрнаступ українських сил, повідомляє Washington Post із посиланням на джерело в Держдепі.
За словами чиновника, в Адміністрації передбачають «нелінійну» траєкторію війни із інтенсивними боями восени, під час яких сторони намагатимуться здобути якнайкращі позиції до початку зими, та відсутністю перспективи завершення війни шляхом переговорів. У Росі все ще залишається потужний воєнний потенціал, пояснює чиновник.
«Вони (росіяни – ред.) мають значну техніку, озброєння та боєприпаси, розміщені на окупованих територіях, не кажучи вже про те, що вони мають у Росії», - сказав чиновник. «Тож це далеко не завершення, незважаючи на поштовх».
У Вашингтоні очікують, що Зеленському буде важко домовитися про врегулювання, навіть якщо він того захоче, пише WP – жорстокі злочини російських військ проти мирного населення зміцнили суспільну думку проти можливих поступок Москві, а сама Росія показала себе як ненадійного партнера в переговорах.
Як каже в інтерв'ю «Голоосу Амперики» Джон Кірбі, російські злочини проти цивільних українців носять системний характер.
Російське керівництво не лише схвалювало, але й брало участь у жорстоких діях проти цивільного населення УкраїниДжон Кірбі
«На жаль, майже від початку цієї війни, яка триває вже сім місяців, ми бачили, як росіяни та російські солдати, російське керівництво не лише схвалювало, але й брало участь у жорстоких діях проти цивільного населення України, починаючи від авіаударів по лікарнях і закінчуючи військовими злочинами на окупованій території проти чоловіків і жінок та їхніх дітей в Україні», - сказав Кірбі.
Останні удари по інфраструктурі України, сказав він, є «частиною його (Путіна – ред.) абсолютної зневаги до жертв серед цивільного населення та презирством до самої культури України». А також, зауважив високопосадовець, спробою покарати цивільне населення за успіхи збройних сил зі звільнення територій.
Раніше радник президента України Михайло Подоляк перелічив умови переговорів з Москвою у своєму твіттері. За його словами, «це звільнення всіх територій, виплата Росією репарацій, покарання воєнних злочинців».
У Вашингтоні також вважають, як пише Washington Post, що Україна ще далека від позиції, з якої можна вести успішні переговори. «Двадцять відсотків їхньої території окуповано; приблизно 30 відсотків їхнього промислового та сільськогосподарського потенціалу знищено. Саме тому ми підтримуємо цей контрнаступ».
Як сказав Кірбі у розмові з «Голосом Америки», США хочуть переконатися, що Україна «зможе досягти успіху за столом переговорів, якщо і коли до цього дійде, але й що вона зможе досягти успіху на полі бою сьогодні, тому що Володимир Путін все ще веде цю війну проти України».
Цей прогноз лежить в основі стратегії США, яка спрямована на «утримання міжнародної підтримки та поступового розширення американської військової допомоги без негайного введення важкої зброї, яка може спровокувати ширшу війну», пише видання.
У четвер США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів. «Президент Байден чітко заявив, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки буде потрібно», - йдеться в заяві Державного департаменту.
Як писав «Голос Америки», в Пентагоні роз'яснили, що нова оборонна допомога включатиме боєприпаси для HIMARS, артилерії, радари, вантажні установки для транспортування важкого обладнання, системи проти БПЛА, установки для розмінування, протипіхотні боєприпаси для Claymore, стрілецьку зброю та інше. Але далекобійна зброя, про потребу в якій говорили в Україні, до пакету не увійшла.
Збройні сили України звільнили 421 населений пункт у Харківській області, повідомив 16 вересня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Напередодні, у Міноборони повідомили, пише Радіо Свобода, що за тиждень ЗСУ звільнило на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій, на яких перебуває 150 тисяч людей.
"Залишили після себе спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - заявив президент Україні Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Він сказав, що на місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл – «з ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ», йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».
Як писав «Голос Америки», у середу, 14 вересня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розповів, що в результаті розмови із Путіним, в нього скалося враження про неготовність Москви йти на переговори.
«Було б наївно думати, що можливість укладення мирної угоди близько. Я готовий надати допомогу, але в мене немає ілюзій, що на даний момент шанси на мир мінімальні. На даний момент. Очевидно, я продовжую свої контакти з обома сторонами і сподіваюся, що одного дня можна буде перейти на вищий рівень обговорення», - сказав він.
Деяка інформація надійшла від Washington Post, Радіо Свобода.
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"Провальна війна Путіна в Україні послаблює вплив Росії" в Середній Азії - аналітики
Кремль, ймовірно, втрачає вплив у Середній Азії, вважають оглядачі на Заході, вказуючи на зменшення військового впливу Росії в регіоні, а також послаблення контролю над місцевими елітами, що проявилось, зокрема під час саміту Шанхайської організації в Самарканді, Узбекистан, 15-16 вересня.
Саміт, де відбулась зустріч президентів Китаю та Росії, продемонстував, що "провальна війна Путіна в Україні послаблює вплив Росії" в Середній Азії, твітує британський аналітик Тімоті Еш. Він вважає, що замість Росії, більше впливу отримає Китай в Середній Азії, а також Туреччина на Північному Кавказі.
"Війна в Україні: поразка Путіна прокладе шлях до першості Китаю в Євразії", - під таким заголовком вийшли стаття в The Conversation. Автори вказують, що Китай розширює вплив в регіоні за рахунок Росії.
Країни Середньої Азії зазвичай намагаються балансувати і отримувати інестиції з Пекіна, а військову допомогу - з Росії, йдеться в статті The Diplomat. Однак, через нестачу військ в Україні, Росія вивела значну кількість своїх військових з цих країн, зауважують аналітики Інституту вивчення війни.
ISW вказує на розслідування Радіо Свобода, опубліковане 14 вересня, в якому йдеться, що Кремль забрав приблизно 1500 російських військових з 201-ї військової бази в Душанбе до України, і планує передислокувати ще 600 військових з баз в Таджикістані, а також перемістив до України 300 військових з бази в Киргизстані.
Це відбувається на тлі посилення сутичок між таджицькими та киргизькими прикордонниками, включаючи перестрілку 14 вересня.
Аналітики ISW вказують - обидві країни входять до російського оборонного блоку. В середу Росія закликала країни швидко врегулювати суперечку на кордоні, однак, стрілянина відбувалась і в п'ятницю, повідомляють ЗМІ.
Найяскравіше зменшення впливу Росії в регіоні видно із того, що вона все менше контролює місцеві еліти, пишуть Браян Вонг та Іскандер Акилбаєв в статті для The Diplomat. Казахстан, Киргизстан та Узбекиcтан висловились проти вторгнення Росії до України і закликали поважати територіальну цілісність України.
Водночас, вплив Китаю в регіоні зростає і важливу роль в цьому відіграє економічна співпраця. Китай є важливим торговельним парнером та інвестором для всіх країн регіону.
Він "будує дороги, нафтопереробні заводи, залізницю", - говорить дослідниця Сінді Ю в статті для видання Spectator. А в ролі найбільшого торговельного партнера Казахстана Росію замінив ЄС, пише Bloomberg.
Цього тижня в регіоні тепло приймали керівника Китаю Сі Цзіньпіна, який вперше за більш ніж два роки здійснив міжнародний візит і обрав для цього саме Середню Азію. Лідери країн регіону поводились "запопадливо" перед китайським лідером, пише The New York Times.
Слова узбецького президента про "омолодження Китаю" та створення "помірно процвітаючого суспільства", які той говорив на зустрічі із Сі Цзіньпіном "точно такі, які вживають китайські губернатори, коли мають нагоду похвалити теперішнього лідера", - вказує в коментарі виданню Пейдон Сун, викладач сучасної китайської історії університету Корнелл у США.
The Conversation вказує, що для Путіна мало бути принизливим те, що під час саміту він змушений був визнати "застереження" Китаю щодо російської війни в Україні, адже російський президент намагається представити цю війну як протистояння Заходу.
Все ж, пише NYT, вплив Китаю на країни Середньої Азії не безмежний - країни регіону не виступили проти звіту ООН, який заявляє про можливі порушення прав людини і злочини проти уйгурів.
Німеччина арештувала дочірні компанії російської енергетичної компанії "Роснефть"
Берлін у п'ятницю взяв під контроль діяльність російської нафтової компанії "Роснефть" у Німеччині, щоб забезпечити енергопостачання, яке було перервано після вторгнення Москви в Україну.
Німецькі дочірні компанії «Роснефти», на частку яких припадає близько 12% нафтопереробних потужностей у країні, перейшли під опіку Федерального мережевого агентства, йдеться в заяві міністерства економіки.
"Довірче управління протистоятиме загрозі безпеки енергопостачання", - йдеться в повідомленні.
Вилучення відбуваються в той момент, коли Німеччина намагається позбутися своєї залежності від російського викопного палива. Москва припинила постачання природного газу до Німеччини газопроводом "Північний потік-1".
Цей крок стосується компаній Rosneft Deutschland GmbH (RDG) і RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) і, отже, їхніх відповідних часток в трьох нафтопереробних заводах: PCK Schwedt, MiRo та Bayernoil.
Побоювання були особливо високими щодо PCK Schwedt, яка розташована поблизу польського кордону та постачає близько 90% нафти, що використовується в Берліні та околицях, включаючи міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург.
Робота нафтопереробних заводів була порушена, оскільки уряд Німеччини вирішив скоротити імпорт російської нафти з метою повністю припинити його до кінця року.
Взявши під контроль об’єкти, влада Німеччини зможе потім керувати операціями з переробки, використовуючи нафту з інших країн, окрім Росії.
Енергетичний землетрус
Війна Росії в Україні спричинила енергетичний землетрус у Європі та особливо в Німеччині, коли ціни стрімко зросли, оскільки Москва скоротила поставки.
Німеччина виявилася вразливою через свою сильну залежність від російського газу.
Москва також зміцнила контроль над німецькими нафтопереробними заводами, трубопроводами та іншою газовою інфраструктурою через енергетичних гігантів «Роснефть» і «Газпром» протягом багатьох років.
Енергетичні угоди з Росією довгий час розглядалися як частина німецької політики збереження миру через співпрацю з режимом російського президента Володимира Путіна.
Дешеві енергоносії, які постачає Росія, також відіграли ключову роль у збереженні конкурентоспроможності німецького експорту. У результаті частка російського газу в Німеччині перед війною в Україні зросла до 55% від загального імпорту.
Але цей підхід обернувся проти Німеччини.
На початку квітня уряд Німеччини пішов на безпрецедентний крок, тимчасово встановивши контроль над німецькою дочірньою компанією «Газпрому», після того, як непрозора передача права власності на компанію викликала тривогу в Берліні.
Німеччина також намагається знайти нові джерела енергії, оскільки поставки з Росії скоротилися після вторгнення в Україну.
Уряд Німеччини також зробив рішучий крок із запуску законсервованих вугільних електростанцій, водночас перевівши дві свої атомні електростанції в режим очікування до квітня, замість того, щоб повністю їх зупинити, як планувалося, до кінця року.
Путін заявив про «занепокоєння» Китаю щодо війни в Україні. «Було дивно почути, що він визнає це так відкрито» – Держдепартамент
Під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в Узбекистані в четвер президент Росії Володимир Путін заявив, що він «високо цінує» «збалансовану позицію» Китаю щодо війни в Україні. Він сказав, що розуміє «запитання та занепокоєння» Китаю, а також підтримав Китай на тлі напруженості навколо Тайваню після візиту спікера палати представників США Ненсі Пелосі.
На брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту сказав, що це вражає, що президент Путін визнав публічно, що президент Сі висловив «занепокоєння».
«Не дивно, що КНР має таке занепокоєння, було дивно почути, що президент Путін це визнає, і визнає так відкрито», – сказав речник держдепартаменту Нед Прайс.
За його словами, Китай всіма силами намагався не критикувати Росію за війну в Україні, принаймні не робити цього публічно.
«Ця війна – не лише відвертий напад на суверенітет України, але вона суперечить всьому, у що Китай казав, що вірив протягом десятиліть, про що Китай повторював у двосторонніх та багатосторонніх стосунках, на рівні ООН, що суверенітет країн недоторканний. А тепер він є під нападом в Україні з 24 лютого, а багато в чому - і вісім років перед цим», – сказав Нед Прайс.
За його словами, Росія зараз намагається знайти допомогу всюди, де може. Але США чітко попередили Пекін ще задовго перед цією зустріччю, що якщо він вирішить надати цю допомогу Росії, то вона обійдеться йому дуже дорого.
Оглядачі зауважують, що для Китаю російська війна, і те, що Москва в ній явно програє, чи принаймні не досягає своїх заявлених цілей, створює низку геополітичних проблем.
Професор стратегічних досліджень шотландського університету Сент-Ендрю Філіпс О’Браян каже, що, «у цій війні Китай стратегічно втратив майже стільки ж, скільки Росія».
«НАТО розширене і об’єднане. Росія виявилася паперовим тигром, тому США можуть відправити більше сил в Тихий океан. Більше уваги до захисту демократії в цілому. Черт забирай, у них є занепокоєння», – каже професор О’Браян у своєму твіті.
Веліна Чакарова, директорка Австрійського інституту європейської політики та політики безпеки (AIES) вважає, що «після найгіршої ізоляції країни Заходом і після військових невдач на полях битв в Україні політичне, економічне та фінансове виживання Росії залежатиме від Китаю».
Але Пекін зовсім не зацікавлений підживлювати глобальні амбіції Росії. На думку віденьської дослідниці, Китай шукає лояльного партнера з регіональними амбіціями, «щоб посилити свій глобальний вплив і зміцнити регіональні мережі в Євразії та за її межами».
Також для Китаю важливо мати стабільну ситуацію вдома після пандемії коронавірусу, і у світі, де його головним суперником є США.
«Союз «дракона» з «ведмедем» не є ані альянсом, ані «шлюбом за розрахунком», а тимчасовими асиметричними відносинами, в яких Китай переважно задає тон, у той час як він продовжує цікавитися російськими товарами, космічним і оборонним сектором, а також присутністю в Росії в Арктиці», – каже дослідниця.
На думку Чакарової, навіть будучи молодшим партнером у союзі «DragonBear», Росія, якщо її війна проти України закінчиться успіхом, може повністю змінити європейську архітектуру безпеки, відволікаючи увагу Заходу від зростання впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Але цей геополітичний союз, як каже Чакарова, виглядає тактичним, а не стратегічним.
«Навіть збереження статус-кво, ймовірно, буде прийнятним для обох держав доти, доки підйом Китаю не почне становити прямої загрози стратегічним інтересам Росії в її власній географічній «сфері впливу», – каже дослідниця.
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