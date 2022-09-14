«Наївно думати, що мирна угода близько». Генсек ООН розповів, про що говорив з Путіним

Під час прес-конференції у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розповів, про що говорив із президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова відбулася того ж дня, у середу, 14 вересня, телефоном.

У результаті переговорів генсек зробив висновок, що мирної угоди між Росією та Україною, на яку вона розпочала широкомасштабний наступ 24 лютого, найближчим часом досягнуто не буде.

«Було б наївно думати, що можливість укладення мирної угоди близько. Я готовий надати допомогу, але в мене немає ілюзій, що на даний момент шанси на мир мінімальні. На даний момент. Очевидно, я продовжую свої контакти з обома сторонами і сподіваюся, що одного дня можна буде перейти на вищий рівень обговорення», - сказав він.

Щодо української сторони, сказав Гутерріш, останнього разу він спілкувався із президентом Володимиром Зеленським під час свого візиту до України місяць тому, але підтримує регулярний контакт із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За його словами, значна частина сьогоднішньої розмови з Путіним була присвячена питанню експорту російського аміаку, який є ключовим інгредієнтом у виробництві нітратних добрив. Обговорювались можливості постачання Чорним морем, відповідно до методології Спільного координаційного комітету.

«Ми обговорили перешкоди, які все ще існують у зв’язку із експортом російського продовольства та добрив. Маю сказати, що зараз у світі драматична ситуація з добривами. Ми ризикуємо отримати ринкову кризу. У нас є новини з різних куточків світу, де посівні площі набагато менші, ніж у попередньому циклі, а це означає, що ми ризикуємо отримати в 2022 році (2023 – ред.) реальну нестачу їжі», - сказав він.

США та ЄС неодноразово відкидали звинувачення Кремля в тому, що санкції, буцімто, перешкоджають торгівлі російським добривом. "Санкції Америки, дозвольте мені повторити, не поширюються на експорт продуктів харчування та добрив і крапка", - сказала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до Африки минулого місяця.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, дипломати ООН ведуть переговори з Києвом та Москвою про роботу аміачного трубопроводу з Росії через Україну до Чорного моря (між Тол'ятті і Одесою).

Також, за словами Гутерріша, вони обговорили прибуття Місії ООН до Оленівки, табору для військовополонених на окупованій території Донбасу, де наприкінці липня було вбито понад 53 українських військовополонених, поранення отримали від 75 до 130 осіб.

«Вона зможе поїхати; з російської сторони не буде жодних перешкод, щоб вона вирушила тим шляхом, який би ми не вибрали – і це дуже важливий аспект», - сказав Гутерріш.

Наприкінці липня Генсек ООН оголосив, що місію очолить 70-літній колишній бразильський дивізійний генерал Карлос Альберту душ Сантуш Круз, але ООН досі не отримала доступу до колонії в Оленівці.

Крім цього, розповів Гутерріш, він обговорив із Путіним ситуацію із військовополоненими загалом, ситуацію навколо ЗАЕС, та інші актуальні питання.

На офіційному сайті Кремля поки що не представили прес-релізу щодо розмови Путіна з Гутеррішим.