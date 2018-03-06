Підробні новини, спрямовані проти України та Литви, виявило литовське Міноборони

Підтримка, яку Литва надає Україні, стала ціллю нещодавнього дезінформаційного нападу, повідомляє Міністерство оборони Литви.

Минулими вихідними, в соціальних мережах з'явилось неправдиве повідомлення російською та українською мовами, де вказується, що міністр національної оборони Литви Раймундас Каробліс визнав анексію Криму Росією, виступаючи на американсько-литовському форумі оборонних підприємств у Вільнюсі.

Для того, щоб зробити цю дезінформацію більш переконливою, зловмисники використали відео виступу міністра на минулорічній прес-конференції з нагоди Дня збройних сил Литви, взявши його з офіційної Інтернет-сторінки міністерства, наголошує відомство.

Виступ не має жодного стосунку до підробної новини. Переклад в російських субтитрах повністю не відповідає промові міністра. Міністр навіть не брав участі в американсько-литовському форумі, про який йдеться в дезінформації.

Цю неправдиву новину було розраховано для російської та української аудиторій: її було опубліковано на російських та українських сайтах. Однак, англомовну версію підробної новини також було опубліковано.

«Це – ще одна спроба поширити відверту брехню, щоб налаштувати партнерів один проти одного, зруйнувати довіру громадськості до підтримки України Литвою», - наголосив Каробліс. «Безпека та стабільність України, її здатність успішно долати нові загрози має значний вплив на безпеку регіону, тому, співпраця з Україною вже тривалий час є одним з ключових пріоритетів міжнародної та безпекової політики Литви – так і залишиться, незважаючи на ворожі зусилля зі зменшення підтримки України Литвою. Литва підтримує незалежність та територіальну цілісність України і буде підтримувати прагнення України до європейської та євроатлантичної інтеграції, як і було до того».

В повідомленні наголошується, що Литва надає різні види підтримки Україні, включаючи військову підтримку, допомогу в лікуванні поранених в АТО та інше.

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