Де в Україні небезпечно російськомовним розповів спецпредставник Держдепу в справах України

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер назвав частини української держави, у яких російськомовні дійсно перебувають у небезпеці. Відповідну позицію Волкер озвучив на своїй сторінці у Twitter.

"Єдине місце у якому російськомовним в Україні небезпечно - це території на яких перебувають війська Росії", - пише Курт Волкер.

Конфлікт у східній Україні не є повстанням місцевих мешканців; це конфлікт, який підтримується ззовні і відповідальність за це несе Росія

Волкер перебуває у Києві, де брав участь у конференції "Ялтинська європейська стратегія".

Під час події Волкер також відзначив, що час грає проти Росії, а метою США є підштовхнути офіційну Москву до підтримки повного виконання Мінських угод.

"Конфлікт у східній Україні не є повстанням місцевих мешканців; це конфлікт, який підтримується ззовні і відповідальність за це несе Росія", - також відзначає Волкер.

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