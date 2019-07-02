Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

Загибель моряків-підводників негативно вплине на рейтинг Путіна - журналістка Washington Post

Зустріч президента Росії Володимира Путіна із міністром оборони РФ Шойгу

Показати коментарі

Падаючий рейтинг президента Росії Володимира Путіна може ще більше постраждати на тлі загибелі російських моряків-піводників. Про це у Twitter написала московський кореспондент видання The Washington Post Емі Ферріс Ротман.

"Це не позначиться позитивно на популярності Путіна, яка падає. Міноборони Росії повідомляє про загибель 14 моряків у північній Росії. Путіна досі переслідує аварія підводного човна "Курськ", яка стала ПіАр катастрофою для тоді нікому невідомого та нового президента", - твітує Емі Ферріс Ротман (Amie Ferris-Rotman).

Як повідомляють ЗМІ, з посиланням на заяву Міноборони Росії, у понеділок у територіальних водах Росії сталася пожежа на глибоководному апараті ВМФ ціїє країни. Повідомляється про 14-х загиблих. Ще до 5 осіб перебувають у шпиталі, у них діагностовано отруєння продуктами горіння.

Як відзначає кореспондент видання NPR у Москві Лучіан Кім (Lucian Kim), на поточний момент відсутня точна інформація щодо типу, до якого належить підводний човен, що зазнав аварії. Називаються тип АС-12 та БС-64.

Дивіться також: Cенат підтвердив право Президента особисто віддавати накази про авіаудари по Ірану

Cенат підтвердив право Президента особисто віддавати накази про авіаудари по Ірану. Відео
Embed
Cенат підтвердив право Президента особисто віддавати накази про авіаудари по Ірану. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:01 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG