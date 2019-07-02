Загибель моряків-підводників негативно вплине на рейтинг Путіна - журналістка Washington Post

Падаючий рейтинг президента Росії Володимира Путіна може ще більше постраждати на тлі загибелі російських моряків-піводників. Про це у Twitter написала московський кореспондент видання The Washington Post Емі Ферріс Ротман.

"Це не позначиться позитивно на популярності Путіна, яка падає. Міноборони Росії повідомляє про загибель 14 моряків у північній Росії. Путіна досі переслідує аварія підводного човна "Курськ", яка стала ПіАр катастрофою для тоді нікому невідомого та нового президента", - твітує Емі Ферріс Ротман (Amie Ferris-Rotman).

Як повідомляють ЗМІ, з посиланням на заяву Міноборони Росії, у понеділок у територіальних водах Росії сталася пожежа на глибоководному апараті ВМФ ціїє країни. Повідомляється про 14-х загиблих. Ще до 5 осіб перебувають у шпиталі, у них діагностовано отруєння продуктами горіння.

Як відзначає кореспондент видання NPR у Москві Лучіан Кім (Lucian Kim), на поточний момент відсутня точна інформація щодо типу, до якого належить підводний човен, що зазнав аварії. Називаються тип АС-12 та БС-64.

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