У США захотіли, щоб літаки літали без другого пілота

Профспілки, що представляють майже 50 комерційних авіакомпаній, виступили з протестом проти федерального законодавства, спрямованого на вивчення ідеї доручити вантажні літаки лише одному пілоту з допомогою пілота дистанційного управління на землі, повідомляє видання The Los Angeles Times.

Але до цього спору входить велика таємниця: чиновники пілотних спілок не знають, хто написав пункт до законопроекту фінансування Федеральної авіаційної адміністрації, який передбачає вивчення ідеї одного пілота на кожен вантажний літак, чи з якої причини. Законопроект виділяє 128,5 мільйонів доларів на дослідження цієї концепції разом з іншими темами досліджень.

Пілотні профспілки, що представляють більше 100 тисяч пілотів, стверджують, що вони виступають проти ідеї ліквідації другого пілота на комерційних вантажних літаках, оскільки завдання літати на реактивному літаку, спілкуватися з диспетчерами та спостереження за погодними змінами вимагає двох підготовлених пілотів.

Профспілки також говорять, що польоти з допомогою дистанційного керування вразливі до технічних несправностей і комп'ютерних зламів.

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