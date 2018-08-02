CNN розповіли, що одягати під час авіаперельоту, щоб вижити

Існує кілька простих речей, які ви можете зробити, щоб збільшити свої шанси безпечно зійти з літака після того, як станеться щось погане, розповіла CNN аналітик транспортної компанії Мері Счаво.

Сучасні літаки побудовані так, щоб евакуація могла відбутися за 90 секунд, і часто від пасажира та, зокрема, його одягу, залежить те, чи зможе людина швидко евакуюватися, підкреслила Счаво.

Першою порадою аналітика є носити зручне взуття, на випадок, якщо потрібно бігти або якщо посадка відбулася на жорсткій місцевості.

У виборі одягу Счаво рекомендує віддати перевагу тому, який покриває руки та ноги, що може захистити від опіків і подряпин і навіть врятувати комусь життя.

Аналітик також нагадує, що на борту не варто зловживати алкоголем, бо стан сп’яніння може перешкодити евакуації.

Обов’язково потрібно знати, де розміщені виходи, підсумовує Счаво, оскільки це заощадить час на випадок незвичайної ситуації, коли питання життя і смерті оцінюється секундами.

Авіаційна індустрія також внесла істотні зміни до літаків, додає аналітик, у тому числі перейшовши на нові матеріали для сидінь, які не займаються так швидко.

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