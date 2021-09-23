Палата представників США підтримала посилені санкції проти "Північного потоку-2"

Палата представників Конгресу США одноголосно підтримала пакет змін до проекту оборонного бюджету США на 2022 рік. Сам проект оборонного бюджету Палата представників буде розглядати вже 23 вересня, пише Радіо Свобода. Щоб набрати силу закону, після затвердження в Палаті Представників, законопроект про оборонний бюджет має схвалити Сенат і підписати президент США.

Серед поправок - скасування можливості для уряду надавати виключення із санкцій проти учасників "Північного потоку-2" з міркувань захисту національних інтересів. Співавторами цієї поправки виступили конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур, конгресмени-републіканці Майкл Маккол та Адам Кінзінгер, демократ Енді Левін, та інші.

Поправка передбачає "обов'язкове введення санкцій проти іноземних установ та осіб, відповідальних за планування, будівництво та діяльність "Північного потоку-2". Усувається виключення з санкцій з міркувань національних інтересів, передбачене в існуючому праві щодо проектів з трубопроводів".

В травні Держдеп надав виключення з режиму санкцій з міркувань національних інтересів для оператора трубопроводу Nord Stream 2 AG.

Цього місяця тижня "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу, а Федеральне мережеве агентство Німеччини повідомило, що чотиримісячний період сертифікації для групи Nord Stream 2 AG розпочався 8-го вересня. Як повідомляється, після того, як регулятор завершить перевірку, проект рішення буде направлено до Європейської комісії.

Рішення Палати представників привітав голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко. Він назвав голосування "проміжною і важливою перемогою" і зауважив, що Палата представників підтримала позицію України.

"Ми продовжуємо переконувати адміністрацію США, що якраз із міркувань національної безпеки США, Європи, України, всього вільного світу потрібно терміново накласти ці санкції. Є позитивні зрушення.

Але паралельно ми ведемо роботу з Конгресом США, законодавчою гілкою влади, щоб зміни у законодавстві закрили можливість для надання таких виключень з санкцій", - напчсав посадовець у Facebook.

Колишній посол США до України Джон Гербс назвав затвердження поправки "необхідним кроком", щоб зупинити "Північний потік-2".

"Вітання Конгресу! - написав Гербст у Twitter. - Поки високі посадовці Америки та Німеччини мовчать, а "Газпром" зменшує поставки газу до Європи, Палата представників додає поправку до NDAA про санкції без виключень".

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