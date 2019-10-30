Вашингтон, ймовірно, вже не зможе зупинити "Північний потік-2", – кандидат на посаду посла США у Росії

У середу у сенатському Комітеті з міжнародних відносин відбулися слухання щодо затвердження кандидатури Джона Саллівана на посаду посла США в Росії.

Перед початком слухань старший сенатор-демократ у Комітеті Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес (штат Нью-Джерсі) виступив із заявою, у якій підкреслив, що Держдепартамент США знаходиться «на передньому краї нашої національної оборони» і покликаний відстоювати національні інтереси шляхом дипломатії, а не конфлікту.

«Ніколи за мої 27 років (в Конгресі) я не бачив, щоб Держдепартаментом настільки погано керували, а багато наших дипломатів паплюжили його, - заявив сенатор Менендес. - Просто подивіться на свідчення двох патріотів: посла Йованович і посла Тейлора. Наклеп на цих двох відданих країні державних службовців є ганьбою. Держдепартамент спантеличений, він став жертвою рішення Дональда Трампа використовувати національну безпеку США у якості політичної зброї».

Менендес сказав, що попередньо він підтримує номінацію Саллівана на посаду посла США в Російській Федерації, але перш ніж він буде готовий проголосувати за це, він розраховує почути чесні і ґрунтовні відповіді дипломата в українській справі та з питання про те, як конкретно він має намір відстоювати національні інтереси Сполучених Штатів, працюючи в Москві.

Як повідомляє Reuters, відповідаючи на одне із запитань сенатора Менендеса, Салліван визнав, що йому було відомо раніше цього року, що особистий адвокат Трампа Руді Джулліані був залучений до кампанії проти американського посла у Києві Марі Йованович.

Окрім того, відповідаючи на питання законодавців про те, як США можуть перешкодити реалізації проекту газопроводу «Північний потік-2», Джон Салліван сказав, що, ймовірно, Вашингтон вже не зможе перешкодити цьому будівництву, обсяги якого вже виконані на 80%, і введення нових санкцій навряд чи допоможе це зробити.

Про кандидатуру Джона Саллівана

Президент США Дональд Трамп офіційно повідомив про свій намір висунути Саллівана на цей пост 11-го жовтня.

Салліван вже проходив затвердження Комітетом з міжнародних відносин і голосування в Сенаті в травні 2017 року, коли його висунули на пост заступника Держсекретаря при головуванні Рекса Тіллерсона. Згодом Салліван виконував обов'язки глави відомства до вступу на посаду Майка Помпео. Будучи єдиним заступником Помпео, зараз він є другою за значимістю людиною в американській дипломатії.

Салліван - юрист за освітою. Він закінчив Школу права Колумбійського університету, на початку 1990-х років працював в Мін'юсті, а потім пішов у приватну практику.

За адміністрації Буша-молодшого Салліван був призначений в департамент головного юрисконсульта Пентагона. Після цього він перейшов на роботу в Міністерство торгівлі, де дослужився до посади заступника міністра. Паралельно він займав ще кілька адміністративних посад, відповідаючи за міжнародні інвестиції.

Якщо його кандидатура буде затверджена, Салліван змінить посла в РФ Джона Хантсмана, який залишив свій пост 3 жовтня. Згідно з деякими припущеннями, Хантсман планує виставити свою кандидатуру на пост губернатора штату Юта.

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