Адміністрація Трампа надіслала похмурий, загрозливий сигнал Ким Чен Ину

Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив у неділю, що США можуть використати модель Лівії для денуклеаризації Північної Кореї. Цей коментар може являти собою похмурий навіть загрозливий сигнал для лідера північної Кореї Ким Чен Ина, наголошує видання BusinessInsider.

Останнім часом Ким погодився на денуклеаризацію, а також на пошук мирної угоди з Південною Кореєю, однак, він не вжив конкретних кроків з метою роззброєння.

Хоча Північна Корея оголосила про намір запросити США та Південну Корею, щоб спостерігати за знищенням місця проведення ядерних випробувань, варто відзначити, що вона і раніше про це заявляла, однак, потім змінювала своє рішення.

Болтон сказав про плани з декнуклеаризації: «гадаю, ми розглядаємо модель Лівії 2003, 2004 років».

Болтон додав: «у випадку Лівії, наприклад, ситуація трохи відрізняється... Що Лівія зробила, щоб подолати наш скепсис, це дозволила доступ спостерігачів з Америки та Британії на всі свої сайти пов’язані з ядерними країнами».

В 2011 році, в Лівії вибухнуло повстання, яке підтримали США та деякі країни-члени НАТО. Через декілька місяців Каддафі вбили повстанці.

«Те, що лівійці постали проти Каддафі мало своє коріння в брутальності, корупції та некомпетентності, а не в тому факті, що він дійшов угоди за декілька років до того з Вашингтоном, або певних дій США», -заявляє Фред Гоф, експерт з Близького сходу аналітичного центру Atlantic Council, який раніше служив послом США до Сирії.

«Те саме може трапитись і в Північній Кореї після денуклеаризації», - наголосив він.

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