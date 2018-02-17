Пол Манафорт звинувачений у банківському шахрайстві: документ

Колишньому голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту висунуто нове обвинувачення у банківському шахрайстві офісом спеціального прокурора США Роберта Мюллера, згідно з судовими документами, оприлюдненими в п'ятницю.

Нове обвинувачення, пов'язане з нерухомістю, якою Манафорт володіє у передмісті Вашингтона, Фейрфексі, штат Вірджинія, нагадує обвинувальний висновок проти Манафорта в жовтні минулого року за відмивання грошей та за те, що він не зареєструвався як іноземний агент.

У судовому поданні під час розгляду можливості відпустити Манафорта під заставу на суму 10 мільйонів доларів прокурори з офісу Мюллера заявили, що Манафорт подав банку неправдиву інформацію про іпотечний кредит за одним із трьох будинків, який він зараз пропонує віддати під заставу.

«Запропонований пакет є недостатнім, на думку уряду, з огляду на додаткову злочинну поведінку, про яку ми дізналися з моменту встановлення початкового рішення суду щодо застави», – сказала прокуратура в поданні, яка оскаржує останню пропозицію Манафорта.

«Ця кримінальна поведінка охоплює ряд банківських шахрайств і змов щодо банкрутства, в тому числі кримінальну поведінку, пов'язану з іпотекою на майно у Фейрфексі, яке Манафорт хоче віддати під заставу».

Прокуратура заявила в редакції подання, що вони мали докази того, що Манафорт забезпечив іпотечну суму 9 мільйонів доларів США з Федерального ощадного банку за фальшивими завіреннями, в тому числі заявами, які завищили дохід від власності на «мільйони доларів».

Цей документ не висуває ніяких нових конкретних кримінальних обвинувачень проти Манафорта за звинуваченнями.

Адвокати Манафорта поки що не відповіли на запит щодо коментаря.

Попередні звинувачення проти Манафорта випливають із розслідування Мюллера щодо втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

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