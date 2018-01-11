Нові судові проблеми Пола Манафорта – звинувачення у фінансовому шахрайстві

Кіпрська компанія подала в суд на екс-керівника передвиборчої кампанії Трампа і колишнього радника Януковича

Полу Манафорту, екс-керівникові передвиборчої кампанії Дональда Трампа та колишньому раднику Віктора Яеуковича - загрожують нові судові проблеми. У середу стало відомо, що компанія Surf Horizon Limited, зареєстрована на Кіпрі, подала в суд на Манафорта і на його бізнес-партнера Ричарда Ґейтса, звинувачуючи їх у фінансовому шахрайстві шляхом розтрати мільйонів доларів.



Як повідомляється, фірма Surf Horizon Limited, яка має зв’язки з алюмінієвим магнатом Олегом Дерипаскою, оформила свій позов у суді американського штату Нью-Йорк. У позові вказана втрата 18,9 млн доларів, інвестованих фірмою в телекомунікаційні мережі України, відомі під загальною назвою Black Sea Cable.



Позов фірми з Кіпру - це вже другий випадок, коли бізнес-структура, пов'язана з російським олігархом Дерипаскою, подає в суд на Манафорта і Ґейтса, а також на інвестиційну компанію Pericles Emerging Market Partners, яку вони контролюють.



Раніше звинувачення проти Манафорта і Ґейтса висунув спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який звинуватив обох бізнесменів в тому, що вони не є зареєстрованим користувачем в якості іноземних агентів, хоча їм належало зробити це, в змові з метою відмивання грошей, а також в змові з метою ввести в оману державні органи США.



У серпні 2015 року Surf Horizon Limited подала проти тих же відповідачів позов до Окружного суду у східній Вірджинії в зв'язку зі зникненням великої суми грошей в ході її ділових операцій з Полом Манафортом і Ричардом Ґейтсом.

Згідно із свідченням, яке вони дали під присягою, Манафорт і Ґейтс заявили, що не знають, куди поділилися зниклі понад 26 млн доларів.

Однак у травні 2017 року під час іншого судового процесу на Кіпрі виявлено документи, в яких йдеться про те, що Манафорт і Ґейтс «привласнили мільйони доларів з інвестицій Surf Horizon Limited.

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