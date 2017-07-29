ЄС вдається до юридичних заходів проти Польщі з приводу планованої судової реформи

Європейський Союз розпочав заходи проти Польщі з приводу порушення нею демократичних норм і спроб запровадження змін у судовій системі, які, на думку ЄС, загрожуватимуть неупередженості польських судів.

Європейські посадовці вирішили розпочати юридичні заходи ще в середу, перед оприлюдненням нового польського закону, і тепер міністр юстиції може продовжити мандати суддів, відкинути і призначити глав судів

Європейські посадовці також занепокоєні тим, що судді-жінки зобов’язані вийти на пенсію на п’ять років раніше, ніж судді чоловіки.

Правляча в Польщі партія «Право і справедливість» хоче провести реформу, кажучи, що суди надто повільні і що в них панує характерний для комуністичної доби спосіб думання.

Згідно з заявою ЄС, правляча в Польщі партія має місяць часу на те, щоб дати відповідь на звернення, яким попереджено, що країна обмежує права Європейського Союзу.

Польський уряд назвав реформи судової системи внутрішньою справою. Заступник міністра закордонних справ Польщі з європейських питань Конрад Шиманський заявив інформаційному агентству PAP, що рішення ЄС «безпідставне» і додав, що новий закон відповідає юридичним вимогам.

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