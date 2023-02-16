У Google проаналізували п'ять етапів кібероперацій Росії проти України

Москва використала весь спектр інформаційних та кібероперацій, щоб підірвати українську владу, зламати міжнародну підтримку України та посилювати підтримку Росії у війні всередині країни. Про це йдеться у звіті Google "Туман війни".

У звіті мовиться, що від початку повномасштабної війни Росії компанія надала Україні широку технологічну підтримку для роботи уряду, бізнесів, біженців, розробила систему сповіщень про повітряну тривогу, а також призупинила монетизацію та обмежила охоплення російських державних ЗМІ.

Окрім того, Google повідомляє, що бореться із кіберзагрозами. "Зловмисники, яких підтримує російський уряд, активізували кібероперації, починаючи з 2021 року під час підготовки до вторгнення. У 2022 році Росія збільшила таргетинг на користувачів в Україні на 250% порівняно з 2020 роком. Таргетинг на користувачів у країнах НАТО за той самий період зріс понад 300%", - зазначають експерти компанії й наводять п'ять фаз російських кібероперацій, що мали цілями уряд, медіа та інфраструктуру України.

Торік компанія завадила майже двом тисячам російських інформаційних операцій в продуктах Google. Там вважають, що "Росія продовжуватиме нарощувати темпи та масштаб інформаційних операцій, [...] особливо з наближенням до таких ключових етапів, як міжнародне фінансування, військова допомога, внутрішні референдуми тощо. Менш зрозумілим є те, чи ця діяльність досягне бажаного ефекту, чи просто з часом посилить протидію російській агресії".

Раніше Голос Америки повідомляв, що росіяни не можуть досягти успіху в кібератаках на Україну через посилений захист українського кіберпростору, зокрема завдяки допомозі США та Євросоюзу. Експерти звертають увагу, що за останній рік російські війська здійснили численні напади на Україну, намагаючись порушити критичну інфраструктуру країни, але в кіберпросторі "не виправдали очікувань".

Влітку директор британської розвідувальної служби GCHQ (Центр урядового зв'язку), що спеціалізується на електронному зборі й аналізі інформації, оприлюднив свої оцінки майже шести місяців повномасштабної російської війни проти України, в яких стверджує, що досі Москва зазнала невдачі на кібернетичному та інформаційному фронті.