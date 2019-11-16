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Світ

Державний секретар США заявив про підтримку іранців, ретвітнувши минулорічну заяву

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Сполучені Штати Америки підтримують народ Ірану. Про це на своїй сторінці у Twitter заявив державний секретар США Майк Помпео, пославшись при цьому на заяву зроблену у липні 2018-го року.

"Як я і казав минулого року: США з вами", - твітує голова Державного департаменту.

Минулорічна заява Майка Помпео, на яку він посилається сьогодні, відзначала:

"Після 40 років тиранії, гордий народ Ірану не мовчить про зловживання уряду. Ми також не мовчатимемо. У мене є послання для народу Ірану: США чують вас, США підтримують вас. США з вами".

Заява державного секретаря США прозвучала на тлі протестів у Ірані, які за повідомленнями ЗМІ, охопили щонайменше 40 міст.

Іранська поліція та сили безпеки у суботу взяли участь у придушенні демонстрацій у Тегерані та десятку інших міст. Повідомляється, що протести первинно викликані підвищенням цін на пальне, тепер набувають політичного характеру.

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