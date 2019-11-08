Помпео у Європі та Меркель і Столтенберґ заперечують “різкі слова” Макрона про НАТО

Державний секретар США Майк Помпео, перебуваючи у Німеччині з візитом з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру, був вимушений захищати трансатлантичний союз НАТО і наголошувати на потребі для західних країн спільно захищати свої цінності.

У відповідь на похмурі оцінки президента Франції Еммануеля Макрона, який в інтерв’ю британському часопису заявив про “смерть мозку НАТО”, Помпео підкреслив, що північноатлантичний альянс став “одним з найважливіших стратегічних партнерств в історії”.

“Свобода ніколи не гарантована. Авторитаризм насправді не зник. Ми повинні і далі відстоювати свободу разом”, - сказав держсекретар на урочистостях у Німеччині, де він зокрема нагадував про загрозу енергетичної залежності Європи від Росії.

Американський посадовець також зауважив, що організація, яка була заснована 70 років тому, повинна і далі “рости, змінюватися і відповідати реаліям сьогодення”.

Французький президент підштовхнув палкі дискусії несподівано негативними оцінками перспектив оборонного союзу, поставивши під сумнів відданість США принципам колективної оборони.

Майк Помпео висловив думку, що зараз загроза для НАТО полягає не в проблемах з партнерством, чи відмовою від трансатлантичних зобов’язань, а в тому, щоб “ефективно відповідати на сучасні виклики”.

Мій погляд на співпрацю в НАТО не такий.



Повторюючи застереження з Вашингтона, які зокрема озвучував президент Дональд Трамп, держсекретар сказав, що є загроза втрати ефективності НАТО, якщо країни очікуватимуть гарантії безпеки, “не забезпечуючи НАТО потрібними ресурсами” й не виконуючи своїх зобов’язань.

“Нам ніколи не можна думати, що лише тому, що існує інфраструктура і є дуже гарна будівля у Брюсселі (штаб-квартира НАТО), то вони самим лише фактом свого існування будуть і далі потрібними, важливими та ефективними”, - сказав Помпео.

Меркель не згодна Макроном

Канцлер Німеччини Анґела Меркель назвала “узагальнені закиди” Макрона “непотрібними”.

“Французький президент відшукав різкі слова для висловлення своїх поглядів. Мій погляд на співпрацю в НАТО не такий. Я вважаю, що такі узагальнені закиди непотрібні”, - сказала Меркель.

Але оцінки Макрона знайшли схвальний відгук у Москві, де речниця російського міністерства закордонних справ назвала їх “золотими словами”.

Столтенберґ застерігає від розколу

Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберґ, коментуючи слова французького лідера про важливість європейської консолідації заявив, що “Європейський Союз не може захистити Європу”.

“Возз’єднання Німеччини та Європи було б неможливе без гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів… Будь-які спроби віддалити Європу від Північної Америки лише послаблюють трансатлантичний альянс, а також загрожують розколом і самої Європи”, - сказав Столтенберґ.

За словами Столтенберґа розбіжності у поглядах серед членів НАТО не є чимось небувалим, і він назвав серед минулих прикладів Суецьку кризу 1956 року та війну в Іраку 2003 року.

Дивіться також: "Пане Горбачов, поваліть цю стіну"