Помпео посперечався з критиками концепції «Америка передусім»

Держсекретар США Майк Помпео виступив на захист доктрини «Америка передусім», яку просуває адміністрація президента Дональда Трампа.

За словами глави американської дипломатії, ця концепція ніколи не означала ізоляцію Америки.

Помпео заявив про це в інтерв'ю Fox News після критики з боку демократів і деяких колишніх членів адміністрації Трампа, що принцип «Америка передусім» шкодить країні.

Один з критиків, колишній міністр оборони Джим Маттіс, написав у газетній статті, що, з його точки зору, «Америка передусім» означало «Америка сама по собі».

«Це завдало шкоди можливостям країни вирішувати проблеми до того, як вони прийдуть на територію США, і таким чином посилило небезпеку від загроз, що виникають», - вказав екс-міністр.

Помпео відповів, що Маттіс «просто в корені неправий».

"Америка передусім", по суті, означало визнання, що коли Америка захищена зсередини, коли Америка робить правильні речі для власної економіки і для нашого власного процвітання, то Америка стане силою добра у всьому регіоні, і що, насправді, ми не можемо забезпечувати безпеку, підвищену безпеку в усьому світі, коли Америка не захищена », - сказав Помпео.

Держсекретар сказав, що він «сильно образився» від того, що це було сприйнято як «Америка сама по собі».

«Скажу вам, що наші японські колеги, наші південнокорейські колеги, наші індійські колеги, наші австралійські колеги - всі вони знають, що ... США при президенті Трампа принесли їм реальну користь», - зазначив Помпео.

«Чи то йдеться про роботу, яку ми проробили, щоб створити величезну коаліцію, щоб зайнятися соціалістом Мадуро або щоб зайнятися кубинцями, - все це реальні коаліції, реальні речі, які працюють. Америка не була сама по собі. Ми робили це з нашими друзями і союзниками, грунтуючись на загальних інтересах », - додав він.

Раніше у вівторок новообраний президент Джо Байден заявив, що США «готові вести світ за собою, а не віддалятися від нього», що свідчить про різкий відступ від кредо Трампа «Америка передусім», якого він дотримувався останні чотири роки.

Готуючись вступити на посаду 20 січня, Байден заявив, що він переконаний, що «Америка найбільш сильна, коли вона працює зі своїми союзниками».

«Саме так ми насправді забезпечуємо безпеку Америки, не встрягаючи у непотрібні військові конфлікти, коли наші противники перебувають під контролем, а терористи тримаються подалі», - додав Байден.

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