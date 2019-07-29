"Росія втручалась не лише у вибори 2016 року", - держсекретар США

Державний секретар Майк Помпео заявив, що не має жодного сумніву щодо втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Втім, він підкреслив, що “спроби підірвати західну демократію” робили також інші країни. Про це він сказав під час розмови в Економічному клубі Вашингтона.

Відповідаючи на запитання, чи є в нього сумніви, як у екс-голови ЦРУ, щодо того, чи втручалась Росія в президентські вибори у США у 2016 році, Помпео відповів: “Жодних сумнівів, жодних. І у вибори перед цим, і перед цим, і перед цим, а також у вибори в 2018. Можливо, люди забули, але ми мали вибори після 2016 року. Дехто каже: ми маємо захистити кампанію 2020 року – і хороші люди, що балотувались у 2018, тоді хвилювались також. Нам вдалось зробити це дуже ефективно, і ми зробимо це знову у 2020”.

Водночас, державний секретар додав, що "йдеться не лише про втручання Росії. Це неправильне трактування, я поясню. Інші країни, крім Росії, хочуть підірвати американську демократію – це було правдою з часів заснування нашого великого народу. Ми маємо бути пильними”.

Після цього модератор уточнив у голови держдепу, чи піднімали цю тему під час зустрічей із президентом Росії Путіним:

Модератор: Чи ви донесли до Путіна, що нам не подобається те, що він зробив раніше, і йому не слід цього робити знову?

Майк Помпео: Багато разів.

Модератор: І що він відповів?

Майк Попмпео: “Взяв до відома”. Це дипломатичний термін для “Я почув тебе, бро”.

24 липня у Конгресі відбулись слухання за участі спецпрокурора Роберта Мюллера. Він виступив перед представниками юридичного комітету і комітету з розвідки і ще раз наголосив, що російський уряд втручався у президентські вибори в США 2016 року “масштабно і систематично”.

Після цього комітет із розвідки Сенату США опублікував звіт, у якому йшлось, що метою Росії на виборах президента у 2016 році стали виборчі системи усіх 50 штатів – це значно більше, ніж вважалось до тього. Відтак, на розгляд Сенату внесли два законопроекти із протидії втручанню третіх країн у вибори США. Однак, їхній розгляд заблокував голова республіканської більшості Мітч Макконнелл.

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