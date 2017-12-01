Ідея Порошенка щодо референдуму про вступ до НАТО спантеличила колишнього посла США

Сумніви з приводу раціональності проведення в Україні референдуму з приводу приєднання до НАТО та ЄС у п'ятницю висловив колишній посол США в Україні, а нині експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

Раніше у п'ятницю президент України Петро Порошенко висловив переконання, що у майбутньому в Україні пройдуть референдуми з приводу щодо вступу до НАТО.

"І я переконаний, що народ України підтримає таку мою ініціативу та щодо членства у ЄС", - наводить слова Порошенка "Интерфакс-Украина".

"Невпевнений, що це має сенс, з огляду на брак підтримки ідеї надання Україні плану щодо членства у цих організаціях. Краще було б поглиблювати практичну кооперацію", - прокоментував заяви Порошенка Пайфер.

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