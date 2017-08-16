"Ракетне" розслідування Україні треба провести разом із США, союзниками і не за 3 дні - західні коментатори

Заява президента України Петра Порошенка про доручення протягом 3-х днів провести "ретельне та всебічне розслідування ситуації" навколо публікації американського видання The New York Times про можливу передачу ракетних технологій з України до КНДР - містить формулювання, які можна інтерпретувати як вказівку на те, якого результату розслідування хоче президент. Щоб уникнути цього, Україні варто залучити до розслідування експертів з країн-союзників, включно із США.

На це вказує низка міжнародних оглядачів та експертів, які ознайомились із заявою президента України.

Це початок, але було б краще, якби робота (розслідування - прим. ГА) координувалася з експертами із дружніх країн, включно із США

Стурбованість низки оглядачів викликав як час, відведений на розслідування, так і наступне формулювання у заяві президента України Петра Порошенка:

"Переконаний, що це дозволить достеменно підтвердити надуманість припущень про "український слід" у північнокорейській балістичній історії та, ймовірно, локалізувати справжнє джерело і задум цього безпідставного фейку".

У середу Петро Порошенко доручив розслідувати можливість заволодіння Північною Кореєю українськими ракетними технологіями.

Коментатори побачили у словах президента України ознаки того, що він заздалегідь знає, яким буде результат розслідування.

"Він каже, що хоче відповідей за три дні. Яке розслідування подібної теми можна провести за цей час?", - питає Крістофер Міллер, журналіст "Радіо Свобода", який уже тривалий час працює в Україні.

"Що ж слідчі починають розслідування із відкритим розумом", - ірознізує Метт Стінгласс (Matt Steinglass), редактор впливового видання The Economist у Європі.

"Тож президент вже знає результат, хоче його отримати за 3 дні і називає аналіз центру IISS фейком. Хіба не викликало б більшу довіру, якби він сказав, що уряд не має жодного стосунку до ситуації і розпочинає ґрунтовне розслідування?", - твітує Марко Сідді, провідний дослідник незалежного фінського дослідницького інституту Finnish Institute of International Affairs, фінансування якого здійснює парламент Фінляндії.

Як відомо, видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому, посилаючись на дослідження Майкла Еллемана, старшого дослідника програми Протиракетної оборони у впливовому аналітичному центрі «Міжнародний інститут стратегічних досліджень» та джерела у розвідці США, припустило, що успішні ракетні пуски КНДР могли відбутися завдяки ракетним двигунам, які могли бути придбані на чорному ринку з українського "Південмашу".

Хіба не викликало бо більшу довіру, якби він сказав, що уряд немає жодного стосунку до ситуації і розпочинає ґрунтовне розслідування?

У понеділок експерт аналітичного центру Atlantic Council Адріан Каратницький заявив, що президент України має сформувати слідчу групу, яка "розслідує закиди озвучені у статті".

"Відповідь уряду має бути детальною та вичерпною та базуватись лише на повністю перевірених фактах. Хоча існує висока ймовірність того, що йдеться про спецоперацію Росії, яка покликана підірвату довіру Заходу до України, як партнера, єдина ефективна відповідь України базуватиметься на фактичній правді, а не на гіпотезах та спекуляціях", - відзначив Каратницький.

На запит "Голосу Америки" Адріан Каратницький прокоментував сьогоднішню заяву Петра Порошенка.

"Це початок, але було б краще, якби робота (розслідування - прим. ГА) координувалася з експертами із дружніх країн, включно із США", - повідомив Каратницький.

Сам автор дослідження, яке стало основою для матеріалу The New York Times, Mайкл Еллеман (Michael Elleman) заявив в інтерв'ю "Голосу Америки" , що навіть якщо КНДР отримала технології з України, він особисто не вірить"що уряд України будь-яким чином несе відповідальність за цю ситуацію ". Він також закликав Україну провести розслідування із залученням американського уряду.

Еллеман також наголосив, що хоча він вважає, що ""більш ймовірно, що технології надійшли з України, ніж з Росії", це оцінка може легко змінитись, "якщо хтось надасть мені доказ, або кілька доказів додатково".

Дослідник також наголосив, що йому " дуже багато лишається невідомим ". При цьому Еллеман відзначив, що симпатизує Україні і не є фанатом Путіна.

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