Трамп подякував Путіну за вигнання американських дипломатів: "Ми саме намагаємося скоротити витрати"

Я хочу йому подякувати, бо ми саме намагаємося скоротити витрати на заробітну платню

Президент США Дональд Трамп поіронізував з приводу рішення Росії значно обмежити кількість американських дипломатів у країні. Трамп подякував Володимиру Путіну за відповідне рішення.

"Я хочу йому подякувати, бо ми саме намагаємося скоротити витрати на заробітну платню", - заявив Трамп, спілкуючись із журналістами.

Відповідні слова президента наводить Келлі Одоннелл, кореспондент амерканського ЗМІ NBC News у Білому домі.

"Як на мене, то я дуже вдячний, що він позбавив роботи значну кількість людей, бо тепер наші витрати на заробітну платню скоротились. Не бачу реальних підстав для їх повернення. Тому я дуже ціню той факт, що вони спромоглися зменшити витрати США на платню. Ми заощадимо багато грошей", - заявив президент США.

Раніше, у відповідь на запровадження США нових санкцій щодо Москви, Росія ухвалила рішення значно обмежити кількість американського дипломатичного персоналу у Росії та відібрати нерухомість, яку використовували у Росії американські дипломати. Раніше Росія тривалий час вимагала повернути їй дипломатичну неружомість вилучену урядом США за президентства Барака Обами в рамках відповіді на втручання Москви в американські вибори. Тоді ж із США було вигнано групу російських дипломатів.

У Державному депртаменті висловили жаль та заперечення з приводу рішення офіційної Москви обмежити кількість американських дипломатів у Росії та позбавити США частини дипломатичної нерухомості.

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