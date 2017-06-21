Як побачили візит Порошенка у Вашингтоні деякі англомовні ЗМІ

В англомовній пресі по обидва боки Атлантики багато статей про візит українського президента до США базуються на передруках повідомленнь новинних агенцій. Але ті ЗМІ, які задіюють для висвітлення власних авторів, дозволяють собі оцінки й висновки.

(Президент Трамп) не засудив російської агресії проти України, він цього ніколи не робив і раніше.

Майже усі пишуть, що тлом для візиту Порошенка у Вашингтоні стало запровадження напередодні нових санкцій США щодо Росії.

Американська мережа громадського радіомовлення NPR підкреслює, що український президент Порошенко зустрічався з президентом Трампом коротко.

“Білий дім не зовсім розстелив червоний килим для українського керівника - він зайшов до Овального кабінету, щоб побачити Трампа після зустрічі з віце-президентом Пенсом”.

Британська Guardian цитує президента Трампа, що Україна: “це місце, де ми усі були дуже залучені; ми це бачили і кожен про це читав”.

Проте газета підкреслює, що американський керівник “не засудив російської агресії проти України, він цього ніколи не робив і раніше”.

Для кореспондента у Вашингтоні “Порошенко виглядав нервово, говорив притишеним голосом, б’ючи однією рукою по іншій. “Ми захоплюємося вашим лідерством”, - сказав він Трампові”.

Автори Guardian вважають, що набагато тепліше українського керівника приймали у Пентагоні, де міністр оборони Джим Маттіс сказав: “Сполучені Штати стоять з вами. Ми підтримуємо вашу протидію загрозам суверенітету, національним законам та міжнародному порядку”.

Тональність сказаного, читаємо в Guardian, “виявляє велику відмінність з короткими офіційними заявами кабінетів президента й віце-президента, у яких не було згадано про російську агресію”.

Американська мережа громадського телебачення PBS також підмітила, що, коли Трамп сів поруч з Порошенком у Білому домі для преси, “про Росію не було згадано і Трамп не реагував на запитання стосовно розслідування можливої змови представників команди Трампа з Росією під час виборчої кампанії 2016 року”.

Washington Post згадує про візит українського президента у кількох статтях, але одну з найґрунтовніших присятила мовно-історичному питанню: про правильну назву української держави англійською мовою.

Журналіст газети Адам Тейлор почув, що президент Трамп на зустрічі з президентом Порошенком назвав Україну з означеним артиклем “the Ukraine”, і в заголовку своєї статті репортер проголосив, що “українці цього не люблять найбільше”.

Далі автор заглиблюється у питання, вишукуючи інші приклади, правила та винятки і нагадує, що означений артикль в англійській мові переважно вживається у назві географічних місць та регіонів, а також державних об’єднань на зразок The United States, або The United Kingdom.

Але після того, як територія України відновила державність, то, нагадує Адам Тейлор, логічно англійською мовою її називати просто Ukraine - без жодних артиклів.

Журналіст визнає, що чимало американських політиків часто роблять згадану помилку, як зокрема і президент Барак Обама 2014 року.

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