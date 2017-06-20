Ось що саме Трамп та Порошенко сказали в Овальному кабінеті

20-го червня президент України Петро Порошенко, який напередодні прибув до Вашингтона із офіційним візитом, зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Лідери країни дали спільну прес-конференцію.

Прес-секретар адміністрації Трампа Шон Спайсер, який напередодні підтвердив лише зустріч Порошенка із віце-президентом США Майком Песом, у Твіттері зазначив, що зустріч Порошенка із Трампом відбулася після розмови першого із Пенсом:

Віце-президент також прозвітував про спільну зустріч:

Дональд Трамп: "Дякую. Це велика честь бути тут з президентом України Порошенком. Це той регіон, до якого була прикута вся наша увага і ви це бачили, і всі про це читають. Ми мали надзвичайно добру дискусію, ці переговори продовжаться протягом дня. Я вважаю, було досягнуто значного прогресу. Це велика честь приймати вас, пане Президенте. Дякую вам. Дякую. Дуж. Щось хочете сказати?"

Петро Порошенко: "Це велика честь і мені дуже приємно бути разом з Вами пане Президенте. Ви - один з найбільш надійних і стратегічних партнерів України. Ми справді боремося, щоб принести свободу і демократію. Ми відчуваємо Вашу потужну підтимку в сфері безпеки, підтримку наших реформ, підкримку моїй 45-мільйонній країні, країні, яка є найбільшою на європейському континенті. Я абсолютно переконаний: Україна являє собою історію успіху, і я пишаюсь тим, що Ви, пане президенте і Сполучені Штати є спів-спонсорами цієї історії успіху. Ми надзвичайно захоплюємося вашою провідною роллю і вашими ефективними кроками, адже сьогодні подвійний історичний день - 5 місяців Вашої роботи на посаді президента і три роки після початку нового мирного плану для України. Я абсолютно переконаний, що ефективна координація наших зусиль принесе мир нашій країні і пітримає нашу територіальну цілісність та суверенітет"

ДТ: "Дякую, це велика честь, дякую".

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