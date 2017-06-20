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Guardian вважає, що візит Порошенка у Вашингтоні залишить відкриті питання

Офіційно Порошенко зустрічатиметься з віце-президентом Пенсом, і вони разом “зайдуть” до президента Трампа. (Мюнхен, 18 лютого 2017).

Вашингтонський кореспондент британської газети Guardian Джуліан Борджер пише, що український президент “зайде” до Дональда Трампа під час свого візиту до Вашингтона.

Такий формат означає, що Трамп не зобов’язаний стояти поруч з Порошенком, як це відбувається нормально під час візиту іноземних керівників, і не мусить робити заяв про двосторонні відносини.
Guardian

На думку Борджера, президентська зустріч найімовірніше буде короткою і залишить відкритими питання про те,, що адміністрація готова зробити щодо України.

Зі слів речника Білого дому, британський часопис робить висновок, що офіційно Петро Порошенко зустрічатиметься з віце-президентом Майком Пенсом, і вони разом “зайдуть” до президента Трампа та його радника з питань національної безпеки Макмастера.

“Такий формат означає, що Трамп не зобов’язаний стояти поруч з Порошенком, як це відбувається нормально під час візиту іноземних керівників, і не мусить робити заяв про двосторонні відносини”, - читаємо в Guardian. “Це вимагало б окреслення офіційної позиції у питанні російського військового вторгнення в Україну та анексії Криму 2014 року. Саме цього досі (президент Трамп) уникав, перекладаючи цю справу на держсекретаря та міністра оборони”.

Guardian вважає, що те, як Порошенка прийматимуть у Вашингтоні, може розглядатися як певна зневага, бо з більшістю інших іноземних лідерів президент Трамп зустрічався інакше.

Борджер вказує, що у понеділок президент Трамп зустрічався у Білому домі з панамським президентом Хуаном Карлосом Верелою. Він сидів поруч з гостем і з задоволенням грав роль господаря.

Зустрічі Порошенка у Вашингтоні також напрошуються на порівняння з дуже приязною зустріччю Трампа у травні з російським міністром закордонних справ Сергієм Ларовим та послом Москви у Вашингтоні Кісляком, пише автор.

У статті згадано, що в той самий день Трамп зустрівся і з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, але та зустріч була заздалегідь не оголошеною.

Guardian цитує колишнього американського дипломата і заступника генерального секретаря НАТО Александра Вершбова: “Я вважаю, Порошенко прибув очікуючи короткої зустрічі, схожою на зустріч з Клімкіним. Тут для Порошенка вирішується багато. Він повинен переконати Трампа виявити підтримку Україні і показати, що він вважає Україну важливою там, де Росія зруйнувала світловий порядок”.

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