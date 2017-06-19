Порошенко і Трамп схожі, у них можуть скластись хороші стосунки - експерт центру Hudson Institute

Трамп та Порошенко мають багато спільного, тому я сподіваюсь, що у них складуться добрі відносини

Президенти США та України, Дональд Трамп та Петро Порошенко мають багато спільного, і це може стати основою для побудови хороших стосунків. Про це, відповідаючи на запитання "Голосу Америки", заявила у Twitter Ганна Тобурн, експерт аналітичного центру Hudson Institute (Вашингтон, США).

"Трамп та Порошенко мають багато спільного, тому я сподіваюсь, що у них складуться добрі відносини. Йомвірно у США президент України говоритиме про санкції та роль США у вирішенні конфлікту в Україні", - заявила Тобурн про очікування від візиту Порошенка до США.

Напереодні речник президента України Святослав Цеголко поширив у Twitter повідомляння про те, що Петро Порошенко "відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів".

Водночас той факт, що зустріч Трамп-Порошенко досі не підтверджено білим домом, насторожує деяких оглядачів.

"Президент Порошенко вже летить до Вашингтона, щоб зустрітись із Трампом, але досі немає офіційної заяви від Білого дому, Держдепу, чи Банкової", - твітує Стівен Пайфер, колишній посол США до України, експерт аналітичного центру Brookings Institution.

Якщо зустріч президентів України та США все ж відбудеться, вже сам цей факт можна буде вважати позитивним знаком. Про це "Голосу Америки" у Twitter заявив колишній посол США у Росії, Майкл Макфол.

Візит президента України до США відбувається у сприятливий для України час. Про це у понеділок, коментуючи повідомлення про офіційний візит президента України Петра Порошенка до США, заявив у Twitter Андерс Аслунд, експерт аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США).

Андерс Аслунд вважає, що адміністрація США зацікавлена у тому, щоб піти на зустріч Україні, адже саме такий крок дозволив би їй отримати моральне право ветувати нещодавно ухвалений Сенатом США пакет санкцій щодо Росії (санкції ще має розглянути Палати представників Конгресу, і лише після цього вони потраплять на підпис президенту США; запропоновані санції було засуджено у Німеччині - прим. ГА).

"Трампу потрібно піти на поступки Україні, щоб мати змогу заблокувати санкції щодо Росії у Палаті представників", - твітує Аслунд.

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