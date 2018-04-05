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Україна

Окрім «Джавелінів», незабаром Україна отримає і снайперські комплекси - сенатор США після відвідин Донбасу

Президент Петро Порошенко і сенатор Роберт Портман

Президент України Петро Порошенко нагородив американського сенатора Роберта Портмана орденом «За заслуги»

Американський сенатор Роберт Портман, під час візиту до України, порівняв Володимира Путіна з північнокорейським диктатором, запевнив, що Сполучені Штати на боці України, і пообіцяв, на додачу до «Джавелінів», снайперські комплекси.

Санкційний тиск на Росію. Міжнародні зусилля для розгортання місії ООН на Донбасі. Такі головні теми обговорювали на зустрічі в Києві президент Петро Порошенко та американський сенатор Роберт Портман. Республіканець Портман, великий друг України, співавтор антиросійських санкцій отримав з рук президента орден «За заслуги».

Серед його заслуг і те, що наполегливо лобіював перед американською адміністрацією надання Україні оборонної зброї.

Америка на боці України, вкотре запевнив українців сенатор. І хай нікого не вводить в оману інформація про можливі запросини Путіна в Білий дім, сказав Портман на зустрічі з пресою.

Що б там не казали окремі медіа, адміністрація Трампа тримає чітку лінію у підтримці України
Роберт Портман

«Адміністрація США вважає, що треба підтримувати діалог з Росією. Між іншим, таку само думку має і стосовно Північної Кореї. Це зовсім не означає, що ми погоджуємося з Північною Кореєю бодай у чомусь. Не треба сприймати такі контакти як якусь послугу. Вони відбуваються радше в інтересах нашої країни, якій необхідно мати кращі стосунки із великою ядерною державою. Що б там не казали окремі медіа, адміністрація Трампа тримає чітку лінію у підтримці України. Зауважте, що саме ця адміністрація, а не попередня, надала Україні летальну зброю для захисту», - заявив Портман.

Як наголосив сенатор, окрім «Джавелінів», незабаром Україна отримає і снайперські комплекси.

«Вчора я побував на Донбасі, де досі гинуть українські солдати. Минулого місяця більшість втрат були спричинені, найвірогідніше, вогнем ворожих снайперів. І одне з недавніх рішень американських законодавців і адміністрації – надати снайперські комплекси українській армії. Щоб можна було відповідати на вогонь снайперів, які вбивають українських військових. Це один із конкретних прикладів, який доводить, що США стоять пліч-о-пліч із Україною».

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