В Португалії найвищий у світі рівень вакцинації від COVID-19 і ЄС випереджає США

Статистичні дані зібрані організацією Our World in Data у вересні засвідчують, що країни західної Європи колективно найуспішніше здійснюють масові щеплення від коронавірусу, досягнувши вакцинації понад половини загалу населення.

Зокрема Португалія за даними 21 вересня мала найвищий у світі рівень так званої повної вакцинації (двома дозами) понад 84% населення.

Велика Британія, яка почала щеплення першою у Європі, зараз досягла 65% у цьому показнику.

У Сполучених Штатах на цей час двома дозами щеплені 54% населення, а в Європейському Союзі майже 62%.

Дані засвідчують, що західноєвропейські країни проводять щеплення ефективніше, ніж держави на сході Європи, які колись були під комуністичними урядами.

Україна наразі має один з найнижчих у світі рівнів вакцинації від коронавірусу - 12% повністю вакцинованого населення.

Сусідня з Україною Румунія, хоч і користується можливостями члена Євросоюзу, досягла порівняно скромного рівня повної вакцинації населення - 28%, а Словаччина - 41% і Польща - 51%.

Окремо у на європейському континенті виглядає Росія, яка пишається розробкою власних вакцин від коронавірусу і раннім початком щеплень, але досягла вакцинації зараз лише 28% населення.

Натомість Росія очолює список країн Європи за показником смертності - 798 (середній щоденний показник упродовж останніх 7 днів за даними Reuters COVID-19 TRACKER).

Останні дані показують певне сповільнення темпів вакцинації у США та країнах Європи, але значне пришвидшення щеплень від коронавірусу на Кубі, а також швидкі темпи в Південній Кореї, Індії, Бразилії та інших країнах Азії.

Особливим прикладом у світі залишаються Об'єднані арабські емірати, звідки повідомляють про повну вакцинацію майже 81% населення.

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