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Посол Китаю у Франції називає Крим російським і ставить під сумнів незалежність країн Балтії
Дипломати країн Балтії висловили своє обурення словами посла Китаю у Франції, який в ефірі французького телеканалу називав Крим російським та поставив під сумнів державність країн, що були колишніми республіками СРСР.
Виступаючи в ефірі новинного телеканалу LCI, посол Китаю у Франції Лу Шає сказав, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки "немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни".
МЗС Естонії викликало посла Китаю і заявило, що такі висловлювання китайського дипломата викликають нерозуміння, а міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що саме такі заяви і є поясненням, чому Балтійсьі країни не довіряють тому, що Китай може домовлятися про мир в Україні.
"Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю у його "посередництві для миру в Україні", то ось китайський посол, який стверджує, що Крим – це Росія, а кордони наших країн не мають законної основи", – написав литовський чиновник у Twitter.
В ефірі французького телеканалу китайський дипломат також сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під початком. Відповідаючи на запитання про Крим, він сказав, "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".
Посол України у Франції Вадим Омельченко відреагував на заяви посла Китаю в цій країні, сказавши, що у китайського колеги «очевидні проблеми з географією».
«Такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН…», – написав український посол у Twitter.
Як повідомляв Голос Америки, чільні європейські представники озвучили заклики до Пекіна використати китайські зв’язки з Москвою, щоб зупинити російську війну проти України.
Китай наполягає на своїй миролюбності й нейтральності, але китайські представники досі не засуджували російський напад на Україну і не вимагали виведення російських військ з української території.
Раніше хвилю критики викликали також заяви президента Франції Еммануеля Макрона, які він зробив після візиту в Китай щодо України, зокрема, що "європейці не можуть вирішити кризу в Україні".
Як повідомляв Голос Америки, Макрон був змушений вдаватися до додаткових роз’яснень після того, як його інтерв’ю викликало застереження і навіть критику.
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- Голос Америки
Британського військового звинувачують в оприлюдненні інформації, що «стосується оборони»
Антитерористичний підрозділ поліції Лондона звинувачує військовослужбовця британських збройних сил у порушенні Закону про офіційну таємницю.
Як цитує Скотланд-Ярд газета Guardian, 36-річному Томасу Ньюсому висунуто звинувачення в порушеннях двох розділів закону.
Королівська прокуратура Великої Британії стверджує, що 17 квітня, не маючи законних повноважень, Ньюсом, імовірно, оприлюднив інформацію, «що стосується оборони», до якої мав доступ завдяки посаді, і розголошення якої може завдати збитків інтересам Британії.
Вже наступного дня підозрюваного заарештували. Нині він перебуває під вартою. Невдовзі він повинен постати перед судом.
Британський Закон про офіційну таємницю 1989 року стосується несанкціонованого розголошення інформації державними службовцями, - нагадує агенція Reuters.
Як повідомляв Голос Америки, американського військового, підозрюваного у поширенні секретної інформації спецслужб США - 21-річного Джека Тейшейру - можуть засудити на термін до 15 років.
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Витік таємної інформації був більшим і стався раніше, ніж повідомлялося – NYT
Витік таємної інформації Пентагону, включно з тією, що стосувалася України, сталася у лютому 2022 року, незабаром після вторгнення в Україну, тобто на кілька місяців раніше, ніж про це повідомлялося, і в набагато більшій чат-групі, повідомляє газета New York Times (NYT), спираючись на власне розслідування.
Як пишуть кореспонденти газети, які вивчали публікації в інтернеті, військовослужбовець Національної гвардії ВПС, якого звинувачують у витоку секретних документів міністерства оборони США, публікував конфіденційну інформацію на кілька місяців раніше, ніж було повідомлено відразу, і в набагато більшій групі чату, ніж та, про яку говорили, що це була «невелика група геймерів».
«У лютому 2022 року, незабаром після вторгнення в Україну, профіль користувача, який збігався з профілем льотчика Джека Тейшейри, почав публікувати секретні розвідувальні дані про російські військові дії в групі чату на Discord, популярній серед геймерів соціальній медіа-платформі. Чат-група налічувала близько 600 учасників», – мовиться у публікації NYT у суботу.
Як зауважують журналісти, «друга чат-кімната була загальнодоступною на каналі YouTube і до неї було легко дістатися за лічені секунди».
Ланцюжок цифрових доказів, зібраних NYT, пов’язує пости, що містять конфіденційну інформацію, з Тейшейрою, який працював на на базі ВПС у Массачусетс, і дописи були зроблені під іменем користувача, яке журналісти раніше пов’язували з користувачем Airman Teixeira. Інші деталі також збігаються, каже NYT.
«Людина, яка розповсюдила інформацію, сказала, що працювала в розвідувальному відділі ВПС США. Деталі у відео та фотографіях, які він опублікував, збігалися із зображеннями, опублікованими членами родини в будинку Тейшейри в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс. Члени Discord привітали користувача з днем народження 21 грудня, у той самий день, коли сестра Тейшейри привітала його з днем народження у Facebook», – мовиться у публікації. Там була навіть фотографія старовинної німецької гвинтівки, на яку NYT знайшла онлайн-квитанцію на ім’я Тейшейри.
Як зауважує газета, справа проти 21-річного військового фахівця з інформаційних технологій, якого заарештували 13 квітня, стосується витоку секретних документів у іншу групу Discord, що складається з приблизно 50 членів, під назвою Thug Shaker Central. Як повідомили кореспондентам газети, у цій групі він почав публікувати конфіденційну інформацію в жовтні 2022 року. Журналісти NYT кажуть, що незрозуміло, чи влада знає про секретні матеріали, розміщені в цій додатковій чат-групі Discord.
Журналісти зауважують, що додаткова інформація викликає питання про те, чому влада не виявила витік раніше, особливо тому, що сотні людей могли побачити дописи.
Як повідомляє NYT, інформація, опублікована у великій групі чату, включала подробиці про втрати росіян і українців, діяльність московських розвідувальних служб і оновлення допомоги, яка надається Україні. Як додають журналісти, користувач, що публікував ці папери, стверджував, що публікує інформацію від Агентства національної безпеки, Центрального розвідувального управління та інших спецслужб.
Оприлюднення цих документів викликало критику як всередині США так і у світі щодо того, як спецслужби Америки захищають свої секретні дані. Лунали запитання про те, як перевіряють людей, які отримують допуск до секретних даних, а також, чи дотримуються в агентствах правила, що до інформації отримують доступ лише ті люди, які мають необхідність її знати.
Як повідомляв Голос Америки, президент Джо Байден закликав федеральні агентства посилити заходи безпеки після великого витоку секретних документів США.
Міністр оборони США Ллойд Остін наказав «переглянути наші процедури доступу до розвідувальної інформації, підзвітності та контролю в рамках міністерства», щоб уникнути повторення подібних інцидентів.
Як повідомляв Голос Америки, генпрокурор США Меррік Гарланд повідомив, що Тейшейру звинувачують у несанкціонованому вилученні, зберіганні та поширенні секретної інформації, що стосується національної оборони США. За ці порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, повідомили Тейшейрі у суді.
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