Посол Китаю у Франції називає Крим російським і ставить під сумнів незалежність країн Балтії

Дипломати країн Балтії висловили своє обурення словами посла Китаю у Франції, який в ефірі французького телеканалу називав Крим російським та поставив під сумнів державність країн, що були колишніми республіками СРСР.

Виступаючи в ефірі новинного телеканалу LCI, посол Китаю у Франції Лу Шає сказав, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки "немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни".

МЗС Естонії викликало посла Китаю і заявило, що такі висловлювання китайського дипломата викликають нерозуміння, а міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що саме такі заяви і є поясненням, чому Балтійсьі країни не довіряють тому, що Китай може домовлятися про мир в Україні.

"Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю у його "посередництві для миру в Україні", то ось китайський посол, який стверджує, що Крим – це Росія, а кордони наших країн не мають законної основи", – написав литовський чиновник у Twitter.

В ефірі французького телеканалу китайський дипломат також сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під початком. Відповідаючи на запитання про Крим, він сказав, "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".

Посол України у Франції Вадим Омельченко відреагував на заяви посла Китаю в цій країні, сказавши, що у китайського колеги «очевидні проблеми з географією».

«Такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН…», – написав український посол у Twitter.

Як повідомляв Голос Америки , чільні європейські представники озвучили заклики до Пекіна використати китайські зв’язки з Москвою, щоб зупинити російську війну проти України.

Китай наполягає на своїй миролюбності й нейтральності, але китайські представники досі не засуджували російський напад на Україну і не вимагали виведення російських військ з української території.

Раніше хвилю критики викликали також заяви президента Франції Еммануеля Макрона, які він зробив після візиту в Китай щодо України, зокрема, що "європейці не можуть вирішити кризу в Україні".

Як повідомляв Голос Америки, Макрон був змушений вдаватися до додаткових роз’яснень після того, як його інтерв’ю викликало застереження і навіть критику.