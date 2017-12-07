Посольство США чекає подальших кроків від України щодо створення антикорупційного суду

Посольство Сполучених Штатів Америки закликало українську владу до активізації роботи щодо створення антикорупційного суду.

«Чекаємо подальших кроків України у створенні антикорупційного суду у відповідності до рекомендації Венеціанської комісії», – йдеться у повідомленні посольства, поміщеному у Twitter.

Посольство США в Києві також нагадало, що у суботу 9-го грудня світ відзначає День боротьби з корупцією. «У ці дні ми розповідаємо, чому ми, керівники держави, детективи і слідчі, а також пересічні українці відчуваємо, що війна з корупцією – це боротьба, в якій ми маємо перемогти», - зазначає посольство США в Twitter..

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