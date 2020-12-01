Посольство США привітало Україну із річницею Всеукраїнського референдуму 1991 року

Посольство США в Україні привітало із річницею Всеукраїнського референдуму 1991 року.

"Сьогодні сучасна Україна відзначає ще одну віху своєї державності - річницю Всеукраїнського референдуму 1991 року, під час якого народ України обрав шлях стати незалежною, неподільною та суверенною демократією. Вітаємо, Україно! США є вашим найбільшим партнером!" - йдеться у повідомленні посольства США.

Раніше заяву з приводу річниці оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

"1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян сказали незалежній Україні «так». Понад 28 мільйонів голосів стали одним, потужним голосом українського народу, щоб промовити на весь світ: «Ми хочемо й будемо жити у своїй державі – у вільній Україні», - відзначив президент України у дописі у соцмережах.

Президент України відзначив, що українці вже 7-й рік поспіль захищають незалежність зі зброєю в руках, ціною власного життя.

"Ми робимо це сьомий рік поспіль. Робимо все для настання миру та повернення своїх територій", - відзначив Володимир Зеленський.

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