Друга особа Держдепу може очолити посольство США в Росії

Президент США Дональд Трамп оголосив у п'ятницю про свій намір призначити заступника Держсекретаря Джона Саллівана новим послом США в Росії. Про це йдеться в заяві Білого дому.

Член Республіканської партії, Салліван, в разі затвердження його кандидатури американським Сенатом, замінить на посаді посла Джона Гантсмана, який пішов з посади починаючи з 3 жовтня. Про плани призначити Саллівана Трамп говорив пресі ще наприкінці серпня.

Ім'я Саллівана згадувалось нещодавно під час свідчень колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Йованович за зачиненими дверима виступала перед трьома комітетами Палати представників США, які проводять розслідування в рамках процедури імпічменту.

В її письмовій заяві, що була оприлюднена в пресі, Йованович наголосила, що перед раптовим відкликанням з посади в Києві, Джон Салліван пояснив їй, що до неї втратили довіру.

"Він додав, що проти мене велась злагоджена кампанія і що на Держдеп тиснув президент, щоб мене усунути починаючи з літа 2018 року, - заявила Йованович про свою розмову з Салліваном. – Він також сказав, що я нічого поганого не зробила і це подібно до відкликань послів за порушення".

На посаді посла до Росії від Саллівана не варто очікувати проривів у дипломатичних відносинах, вважає експерт американського аналітичного центру Atlantic Council Марк Сімаковський.

На посаді посла Салліван зіткнеться з тими ж проблемами, що і його попередник - нестачі реальної можливості просувати інтереси США, наголосив Сімаковські в коментарі Російській службі "Голосу Америки".

"Тут може виникнути питання: чому взагалі друга особа в Держдепі раптово спрямовується до Москви? Тому що адміністрація про нього такої високої думки, чи щоб він звільнив місце замдержсекретаря для когось іншого?" - зауважує аналітик.

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