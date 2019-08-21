Москва не заслужила повернення до G7 – коментатори США

Заява президента США Дональда Трампа про те, що він "з великою прихильністю" розглянув би ідею повернення Росії до складу Великої сімки, викликала критику низки американських експертів.

Москва нічого не зробила, щоб заслужити запрошення до групи Великої сімки, вважає колишній віце-президент США Джо Байден.

«Вони вторглися в іншу країну. Вони порушили усі міжнародні договори, вони нічого не зробили, щоб змінити свою поведінку, окрім того, як втрутитися в наші вибори», - сказав Байден, який тепер виборює номінацію від Демократичної партії США на участь у президентських перегонах, під час зупинки в місті Проул штату Айова.

Навіть сам Путін не виявив інтересу до того, щоб повернутись до Великої сімки, зауважує колишній посол США в Росії Майкл Макфол в інтерв'ю MSNBC.

На питання про те, хто ще хоче повернення Путіна до впливової групи індустріалізованих держав Макфол зазначив: "Можливо президент Путін, але навіть він не виявляв інтересу до приєднання до Великої сімки".

Він (Трамп) мав сказати: "ми всі зберемося разом у Великій сімці і підтримаємо нового президента України, демократично обраного

Макфол зазначив, що заяви про можливість повернення Росії не йдуть на користь американським інтересам, а можуть бути сприйняті як вияв слабкості президента США.

"Ці коментарі не можна пробачати. Цей коментар не просуває жоден національний інтерес США, навпаки, Трамп через це виглядає слабким. Виглядає, ніби він винен Путіну якусь послугу. Путіна вигнали із причини, як віце-президент Байден щойно пояснив: він анексував та вторгся в Крим, він втрутився у східну Україну і Велика вісімка сказала: "Вийди з України, а якщо ні, тебе виженуть з Великої вісімки". Поки Путін не змінив свою поведінку, він не має бути запрошений назад. Він (Трамп) мав сказати: "ми всі зберемося разом у Великій сімці і підтримаємо нового президента України, демократично обраного", - ось що він мав сказати".

І я думаю, що контрпродуктивно і небезпечно посилати Росії сигнал про те, що її, по суті, можна запросити назад в клуб шанованих міжнародних гравців, поки вона продовжує окупацією не лише Криму, а й східної Україну

Росія не має повернутись до Великої сімки, поки вона продовжує агресію в Україні, говорить аналітик американського центру Atlantic Council Марк Сімаковський в коментарі "Голосу Америки".

"Я думаю, що заяви президента збігаються з його спробами поступово повернути Росію в міжнародне співтовариство без жодних передумов. І я думаю, що контрпродуктивно і небезпечно посилати Росії сигнал про те, що її, по суті, можна запросити назад в клуб шанованих міжнародних гравців, поки вона продовжує окупацією не лише Криму, а й східної Україну".

Сімаковський закликав Трампа окреслити умови повернення Росії.



"Я розумію, що необхідно вести переговори з Росією, які могли б бути продуктивними за певних умов. Росію можна було дозволити повернути до Великої сімки, якщо вона домовиться про мир з Україною та виведе свої сили зі сходу України.



Президент не зміг окреслити ці умови, що, на мою думку, говорить Путіну, що він може продовжувати окупувати Україну і дестабілізуватись, а Захід у США просто забуде про російські злочини", - вказує аналітик.

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