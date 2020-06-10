Позбавити поліцію США фінансування? Ось які аргументи звучать за і проти

Протести, викликані загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда, після затримання поліцією у Міннеаполісі, стихають, але в їх процесі викристалізувалася конкретна вимога. Англійською вона звучить як defund police – позбавити поліцію фінансування – але на практиці може означати багато різних речей.

Ці слова великими літерами написані на перекритій для руху транспорту дорозі, що веде до Лафайєт парку перед Білим домом. Сам парк наразі обнесений парканом, уздовж якого розмістилася «постійна експозиція протесту» - плакати із вимогами протестувальників.

Учасники протестів, яких ввечері у понеділок було небагато, на наше прохання пояснити, як вони розуміють заклик «позбавити поліцію фінансування» дають дуже різні відповіді.

«Поліцію треба взагалі розформувати, тому що масові ув’язнення є проявом систематичного расизму», - говорить Аманда. На уточнююче питання, хто буде забезпечувати правопорядок, відповідає: «Якщо ми побудуємо громади, нам будуть непотрібні сили безпеки».

Інші вказують на те, що поліція отримує забагато фінансування, яке можна спрямувати на інші цілі.

«Той обсяг грошей, які ми вкладаємо у поліцейські відділки, все це обладнання, яке використовує поліція у випадку заворушень, не думаю, що всі гроші витрачаються ефективно», - каже жінка, яка назвалася Талією.

«У нас є на що спрямувати гроші в США – охорона здоров’я, вчителі працюють без бюджетів, розвиток громад, школи, освіта», - пояснює інша учасниця протестів на ім’я Ченнін.

До нас підходить молодий чоловік і просить дати нам інтерв’ю. Він єдиний, хто вдягнутий у діловий костюм, і єдиний, хто дає повне ім’я – Майкл Єдатта, виходець з Ефіопії.

«Лише тому, що кілька поліцейських вбивають, я не думаю, що нам треба все знищити і прибрати всіх правоохоронців з цієї країни. Мені поліція багато разів допомогла. Вони нас захищають. Я думаю, що було б розумно реформувати поліцію і вирішувати проблему поліцейської жорстокості в усіх кранах. Не всі поліцейські погані люди», - каже він.

Що пропонують прихильники ідеї позбавлення поліції фінансування?

У першу чергу, вони вказують на проблеми в роботі поліції, зокрема дискримінаційні практики по відношенню до афроамериканців та інших меншин.

Згідно із доповіддю Американського Союзу громадянських свобод 2015-го року, у Міннеаполісі чорношкірих американців заарештовували у вісім із половиною разів частіше ніж білих за дрібні правопорушення.

Ми не хочемо платити за такі результати та встановлення громадського порядку, який є несправедливим та дискримінує різні громади в нашій країні.

Між 2015 та 2019 м роком, підрахував проект Mapping Police Violence, щороку від дій поліції гине 962-1004 американців, причому афроамериканців серед них в три рази більше, ніж білих.

Все це відбувається за гроші американських платників податків, говорить виконавчий директор відділення у Сан-Франциско НДО «Підзвітність поліції» Пол Гендерсон в інтерв’ю АВС:

«Ми не хочемо платити за такі результати та встановлення громадського порядку, який є несправедливим та дискримінує різні громади в нашій країні. Ця розмова дає нам можливість переоцінити, куди спрямовуються і як витрачаються наші гроші».

За останні тридцять років бюджети поліцейських відділків по всій країні значно зросли. В місті Нью-Йорк він становить 5,6 мільярдів доларів щороку, у Далласі, штат Техас, - 5 мільярдів, у містах Чикаго та Лос-Анджелес - понад 1 мільярд, повідомляє ABC.

Це не означає, що ми пропонуємо розформувати поліцію вже завтра, говорить професор права Джорджтаунівського університету Крісті Лопез.

«Люди думають, що це означає не мати поліцію вже завтра. І це лякає людей, тому що вони думають, а якщо мій будинок пограбують чи на мене нападуть. Мені ж треба когось викликати. Вони не розуміють, що це заклик до зміни системи нашої громадської безпеки, щоб щось ще було для підтримки безпеки», - говорить вона в інтерв’ю Associated Press.

У своїй статті у Washington Post Лопез пояснює, що займалася реформою поліції 30 років і прийшла до висновку, що не достатньо збільшити підзвітність поліцейських чи навіть закони, які керують їхньою роботою. Головна ідея - декриміналізувати соціальні проблеми, знайти шляхи розв’язувати принаймні частину з них без залучення поліції.

«Стало нормальним використовувати поліцію, щоб відповідати на усі наші проблеми. Ми вже настільки звикли, що навіть не можемо уявити, як ще можна зарадити ситуації», - каже вона.

У статті вона наводить приклади, коли поліцію викликають, щоб навести дисципліну в школі, прибрати безхатька з вулиці чи зарадити вербальній суперечці між членами родини.

Вона та інші прихильники реформи пропонують перевести частину грошей, які йдуть на фінансування поліції, на інші програми, такі як допомога із ментальних здоров’ям, доступним житлом, програми для молоді, тощо.

Місцева влада кількох міст до цих аргументів дослухається. Мер Лос-Анджелеса заявив, що не буде підвищувати бюджет поліції на 150 мільйонів доларів, як планувалося раніше. Про намір переведення частини фінансування від поліції міста на програми підтримки громад заявив мер Нью-Йорка Біл де Блазіо.

Ми зобов’язуємося припинити токсичні відносини нашого міста із поліцейським відділком Міннеаполіса.

«Представники громад чорношкірих мешканців міста, азійського та латиноамериканського походження, багато разів закликали переглянути пріоритети. І базуючись на їх пропозиціях та висновках робочої групи, ми будемо переводити фінансування від поліцейського департаменту Нью-Йорка до ініціатив для молоді та соціальні служби», - заявив він на прес-конференції у понеділок.

У відповідь на вимоги протестувальників в Міннеаполісі більшість депутатів міської ради виступили за розформування поліції.

«Ми зобов’язуємося припинити токсичні відносини нашого міста із поліцейським відділком Міннеаполіса, покласти край охороні правопорядку у такій формі, як нині, і відтворити систему громадської безпеки, щоб ми дійсно почувалися в безпеці», - пояснила позицію депутатів президентка Міської ради Міннеаполіса Ліза Бендер.

Це небезпечно – аргументи противників

«Жахливою» назвав ідею міської влади міста Міннеаполіс шеф поліції Детройта Джеймс Крейг в інтерв’ю Греті ван Састерн для "Голосу Америки".

«Жахлива ідея, імпульсивна реакція. І що вони тепер планують робити? Я, безумовно, підтримую, якщо керівництво зазнало невдачі, менеджмент зазнав невдач, відділ не обслуговував належним чином своїх мешканців, його слід оновити або реструктурувати. Але просто сказати, що ми збираємось розформувати. То який твій план, місто?»

Так само «імпульсивною реакцією» він назвав пропозицію зменшити фінансування поліції.

«Може, є певні департаменти в країні, де забагато фінансування», - говорить Крейг і вказує на досвід свого міста. Зарплати поліцейських у Детройті останнім часом дійсно зросли, але лише тому що місто, а з ним і місцева поліція пройшли через процес банкрутства, і певний час отримували набагато нижчу зарплату ніж в середньому по країні.

Люди, які пропонують розформувати чи зменшити поліції фінансування, самі про це й пошкодують, говорить віце-президент консервативного фонду Спадщина Джон Малкольм в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Поліція нас охороняє. І вони мають справу з бандами, торговцями наркотиками, людьми із ментальними проблемами, насильниками. Якщо немає поліції, які б реагували на загрози законослухняним громадянам, я думаю, ми зіткнемося з великими проблемами. А ті люди, які закликають розформувати поліцейські відділення чи позбавити поліцію фінансування, я думаю, дуже про це пошкодують», - каже він.

Малкольм говорить, що розуміє, що чимало громад потребують кращого фінансування освіти, охорони здоров’я та інших потреб. Але зовсім не обов’язково робити за рахунок поліції, каже експерт.

«Якщо у цих громадах немає поліції, яка б захищала безпеку людей чи власність, ці гроші будуть витрачені даремно. Великий відсоток злочинів відбувається у громадах, де проживає не біле населення».

Поліція і до протестів знала про свої проблеми, говорить він, і системного расизму серед правоохоронців нема.

Якщо у цих громадах немає поліції, яка б захищала безпеку людей чи власність, ці гроші будуть витрачені даремно.

«Я не вірю, що серед поліцейських існує системний расизм. Зараз більший відсоток афро-американців служить в поліції ніж представлено серед населення взагалі. Багато головних департаментів поліції очолюють афро-американці. Це не означає, що немає поганих копів та расистів. На жаль, в нашому суспільстві є расисти», - говорить віце-президент фонду в інтерв’ю за допомогою Скайпу.

Реформа поліції і вибори

Президент Трамп розкритикував ідею припинення фінансування поліції, про що вже раніше писав "Голос Америки".

“Припинення фінансування поліції не буде. Не буде розпуску чи переформатування поліції. Наша поліція забезпечує нам мирне життя, і ми хочемо бути певними, що там немає поганих хлопців”, - заявив президент під час зустрічі з керівниками поліцейських управлінь та іншими правоохоронцями.

Також Трамп закинув, що його опонент на виборах колишній віце-президент Джо Байден хоче “припинити фінансування поліції", на що відповів речник Байдена Ендрю Бейтс:

“Байден підтримує негайну потребу провести реформи. Зокрема, щодо фінансування шкіл, літніх програм, закладів психічного здоров'я, і щоб лікування залежності відділили від фінансування правоохоронних органів, щоб офіцери поліції могли сфокусуватися на своїй правоохоронній роботі”.

Цього тижня демократи в Конгресі представили законопроект, мета якого підвищити підзвітність поліції та виправних установ, вирішити расову несправедливість та обмежити застосування поліцією радикальних заходів. Позбавлення чи зменшення фінансування серед пропозицій демократів немає.

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