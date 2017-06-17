Чому залишатися в квартирі під час пожежі є найкращою практикою для висоток і чому це не спрацювало в Лондоні

Катастрофічна пожежа в багатоквартирній вежі в Лондоні викликала дискусії навколо давно прийнятого правила, яке суперечить інтуїції людей, що проживають у висотних будівлях: якщо пожежа спалахує в іншому місці структури, не біжіть автоматично на сходи; натомість залишайтеся в квартирі та чекайте подальших інструкцій.

Що саме рекомендують пожежні експерти жителям висотних будівель

Це те, що наказали робити жителям 24-поверхової лондонської вежі Grenfell, але стратегія зазнала невдачі вранці в середу, коли полум’я, що почалося на нижньому поверсі, поширилося несподівано швидко і миттєво поглинуло всю будівлю. Багато жителів опинилося в пастці, змушуючи деяких на верхніх поверхах стрибати з вікон на смерть, щоб не зустрітися з полум’ям, або кидати своїх дітей перехожим біля будинку. Щонайменше 30 людей загинули і близько 70 осіб пропали без вісті.

Незважаючи на такі наслідки, пожежні експерти переконані, що «залишитися на місці», як і раніше, є найкращою рекомендацією – якщо будівля має належні засоби захисту від пожежі, наприклад, кілька сходових, спринклерні системи, протипожежні двері та вогнестійкі будівельні матеріали. Деякі з цих елементів були відсутні в лондонській вежі.

«Це людська природа для більшості з нас – якщо ми знаємо, що є вогонь: починай рухатися і виходити, – наголошує Роберт Соломон з Національної асоціації протипожежного захисту, американської організації, що вивчає пожежну безпеку в глобальному масштабі. – Але ми намагаємося запевнитися, що люди знають, що в будівлях є функції, на які вони можуть розраховувати і залишатися на місці».

Чому існує практика «залишатися на місці»

У більшості великих міст із великою кількістю висотних будівель є докладні будівельні норми і правила пожежної безпеки, що вимагають кілька шарів захисту в висотних будівлях. Правила відрізняються від місця до місця, як і поради щодо того, коли проводити евакуацію, але пожежні експерти заявляють, що директива «притулок на місці», як правило, застосовується до будівель висотою15 або більше поверхів.

Поверхи безпосередньо вище і нижче того, звідки розпочався вогонь, зазвичай евакуюють, але всі інші жильці повинні залишитися на місцях і використовувати вологі рушники, щоб блокувати щілини під дверима, якщо не було інших вказівок, і телефонувати 911, якщо в них є запитання.

Це частково робиться для того, щоб уникнути повторних, непотрібних евакуацій, які змушують людей у кінцевому рахунку ігнорувати такі накази, коли вони справді важливі. І це також дозволяє уникати панічних і небезпечних евакуацій довгими сходами, наповненими димом, що може бути настільки ж небезпечним, як язики полум’я.

Кілька таких евакуацій у висотках призвели до безглуздої загибелі. У 2014 році чоловік, який покинув свою квартиру на 38-му поверсі житлового будинку в Нью-Йорку, помер, зіткнувшись із хмарою задушливого диму в під’їзді, коли намагався спуститися на вулицю. Його квартира залишилася абсолютно незайманою полум’ям.

Чому правило не спрацювало в лондонській пожежі

Що робить пожежу в Лондоні нестерпною для пожежних експертів, які вірять у правило «залишитися на місці», це те, що вежа Grenfell могла не мати багатьох необхідних функцій з безпеки.

«Суть справи: спринклери, протипожежні двері і численні сходові, – підсумовує керівник батальйону пожежної служби Чикаго Майкл Конрой. – Стає важко ховатися на місці, коли у вас немає інженерно-технічних систем протипожежного захисту в будівлі».

Пожежний комісар Нью-Йорка Деніел Нігро, чий підрозділ має чи не найбільше практики в світі в гасінні пожеж у висотних будівлях, стверджує, що вірить у правило «залишатися на місці», але «те, що відбулося в Лондоні, в якому вогонь пішов з четвертого поверху на 21-й, як ми розуміємо, за 17 хвилин, є безпрецедентним».

Одне запитання яке тепер постає – чи буде людина прислухатися до цієї вказівки, коли пам’ять про трагедію в Grenfell ще дуже жива в її свідомості.

Будь-яке відхилення від тактики «укриття на місці» поставить під загрозу життя, переконує Саймон Лей, експерт із пожежної безпеки та співробітник Ради з висотних будівель і міського середовища.

«Статистика говорить нам, що захищатися на місці залишається найкращою політикою і ґрунтується на здорових принципах, що дозволяють пожежникам працювати безперешкодно і захищають від апатії, яка може розвинутися в результаті впливу помилкових активацій пожежної сигналізації», – підкреслює він.

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