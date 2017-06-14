Facebook додасть опцію збору коштів до функції «Перевірка безпеки»

Компанія Facebook повідомила в середу, що незабаром дозволить своїм користувачам у США збирати і жертвувати гроші, використовуючи функцію «Перевірка безпеки» (Safety Check), щоб спростити процедуру отримання допомоги для людей, які постраждали від стихійних лих і нападів із застосуванням насильства.

«Перевірка безпеки», яку запустили в 2014 році, дозволяє користувачам Facebook повідомляти друзям, що вони в безпеці. Функція вперше була використана в Сполучених Штатах минулого року після стрілянини в нічному клубі в Орландо, штат Флорида, у результаті якої загинуло 49 осіб.

Інструмент зі збору коштів у «Перевірці безпеки» стане доступним у найближчі тижні в Сполучених Штатах, Facebook заявив у своєму блозі.

Соціальна мережа, яка налічує близько 1,94 млрд користувачів по всьому світу, активувала «Перевірку безпеки» для користувачів у Лондоні в середу після пожежі в житловій будівлі, в якій загинуло щонайменше шість осіб і поранено понад сімдесят.

Facebook також зробив доступним інструмент на початку цього місяця після смертельних нападів на Лондонському мосту.

Facebook також повідомив, що функція «Громадська допомога» (Community Help), яка допомагає людям, що постраждали від стихійних лих, знайти одне одного місцево, щоб надати й отримати допомогу, в недалекому майбутньому буде доступна для користувачів комп'ютерів також.

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