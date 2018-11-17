Пожежі в Каліфорнії: кількість зниклих безвісти перевищила 1000

Продовжуються розшуки тіл загиблих у місті Передайз, що згоріло за лічені години у пожежі в Каліфорнії, яку назвали «Табірною». Це найсмертельніша і найбільш руйнівна пожежа в історії штату. Кількість загиблих зросла до 71 в п'ятницю, а кількість зниклих безвісти підстрибнула до більш ніж 1000. Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

Шериф округу Б’ютт Корі Хоні повідомив журналістам на прес-конференції в четвер, що пошукові бригади знайшли ще вісім тіл у зоні горіння.

Кількість зниклих безвісти зросла до 1011 чоловік, у порівнянні з 631 людиною в четвер увечері, після того, як влада проаналізувала додаткові телефонні дзвінки в екстрені служби та електронні листи.

Хоні зазначив, що до цієї кількості могли потрапити люди, яких полічили двічі, або інші, які, можливо, не знають, що їх додали до переліку.

Чиновники заявили, що пошук жертв може тривати кілька тижнів. Тисячі людей, що вижили, залишилися без дому і зараз живуть у притулках та наметових містечках.

Обов'язкову евакуацію скасували в деяких районах, оскільки пожежникам вдалося загасити вогонь на 40% території.

Пожежа також спричиняє серйозну проблему для громадського здоров'я, оскільки дим заповнює величезні ділянки Північної Каліфорнії, в тому числі Сакраменто та затоку Сан-Франциско. Десятки шкіл у всьому регіоні скасували заняття, оскільки органи влади закликали жителів залишатися в приміщенні.

Кислий і кислотний дим зачіпається за волосся, шкіру та одяг. Деякі евакуйовані не мають доступу до душів та чистих рушників, а від диму неможливо втекти.

У Південній Каліфорнії пожежі забрали три життя. Пожежникам вдалося загасити вогонь на 62% території.

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