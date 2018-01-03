Правила робочих віз США стануть більш жорсткими в 2018

Адміністрація Трампа планує скасувати правила, які дозволяють працювати тисячам чоловіків та жінок, які одружені з працівниками – іммігрантами, які, в свою чергу, вже мають право на роботу в США.

Це може ускладнити розвиток високих технологій в США, зазначає CNN.

З 2015 року, чоловік, або дружина утримувача американської візи H-1B, що очікують на отримання Green Card, мали право на роботу за візою Н-4. Це право було введене за часів адміністрації Обами.

Н-1В видається висококваліфікованим працівникам. Найбільшим роботодавцем для власників таких віз виступає галузь високих технологій.

В грудні Міністерство внутрішньої безпеки США заявило про плани скасувати це правило. В оголошенні міністерство не пояснило своїх міркувань, зазначивши тільки, що рішення було прийнято з огляду на розпорядження президента про програму "Купуй американське, наймай американців", підписане Трампом в квітні.

Хоча ці зміни не закривають інші можливості для чоловіків та жінок власників віз Н-1В для отримання права на роботу, цей крок обмежить можливості високоосвічених іммігрантів перебувати в США, адже їх чоловік, або дружина не зможуть легко знайти роботу.

Крім цього правила, Міністерство внутрішньої безпеки планує переглянути види діяльності, які підпадають під програму, щоб "більше зосередитись на тому, щоб отримати найкращих та найталановитіших іноземців", йдеться в повідомленні.

Раніше міністр юстиції США Джефф Сешнс критикував правило, що дозволяло працювати чоловікові, або дружині, заявляючи, що правило Н-4 "шкодить американським працівникам", повідомляє CNN.

Програма Н-1В особливо популярна для технічних спеціальностей. Багато інженерів прагнуть отримати одну з таких віз, яких видається 85 000 кожного року.

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