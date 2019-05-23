Президент Естонії пояснила, чому потрібне спілкування з Путіним

Президент Естонії Керсті Кальюлайд нещодавно відвідала Москву та зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зустріч привернула велику кількість уваги. Кальюлайд заявляла, що абсолютно підтримує позицію Європейського Союзу щодо поведінки Росії. Вона також говорила про те, що з сусідами потрібен діалог і співпраця. В ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» президент розповіла про цілі та результати зустрічі.

Я не думаю, що нам потрібно починати повторний прийом Росії у структури, звідки ми фактично попросили їх піти через їхню неповагу до міжнародного права

«Я вірю в необхідність спілкування та вважаю, що саме таким чином це спілкування треба здійснювати, – наголосила Кальюлайд. – Я не думаю, що нам потрібно починати повторний прийом Росії у структури, звідки ми фактично попросили їх піти через їхню неповагу до міжнародного права. І гарною альтернативою тут є двосторонній діалог, при якому ми доносимо нашу позицію.

Так, я була там як президент Естонії, а також як один із президентів країн Європейського Союзу, які беруть на себе важке завдання, щоб говорити про Україну, про Грузію і про ті проблеми, які, на нашу думку, повинні бути вирішені. І чим більше ми доносимо свою позицію, тим ми сильніші. Ми з колегами в Європі багато говоримо про Росію, і я відчувала, що буде справедливо поїхати і поговорити з президентом Путіним особисто. Я не відчуваю себе комфортно, обговорюючи критичні проблеми щодо країни, яка має свого лідера, з яким я не зустрічалася і не зачіпала ці питання безпосередньо.

Я сподіваюся, що шанобливе спілкування може допомогти зблизити позиції

З іншого боку, Росія – наш сусід, і у нас є питання для двостороннього обговорення. Так, є режим санкцій, але у нас також є і культура співпраці та існує цілий ряд економічних сфер, яких не торкаються санкції. Наприклад, Естонія залишає енергетичну систему БРЕЛЛ (Білорусія, Росія, Естонія, Латвія, Литва) і приєднується до центрально-європейської мережі. Це економічно вигідний проект для Естонії, оскільки Європейський Союз підтримує будівництво відповідних з'єднань, в той час як відновлення старих з'єднань з російською мережею було б здійснено повністю нами. Тобто з економічної точки зору цей проект є розумним.

Я змогла сказати про це президенту Путіну, і ми один одного уважно вислухали. Я сподіваюся, що шанобливе спілкування може допомогти зблизити позиції. Я глибоко засмучена конфліктом в Україні. Я відмовляюся забувати про те, що сталося в Грузії в 2008 році. Але неможливо без обговорення вирішити ці проблеми. Отож я вважаю, що діалог важливий, але не підтримую повторний прийом Росії в ті структури, які вона залишила після українського конфлікту. Ми не можемо вести справи в колишньому руслі, тому що занадто багато чого змінилося».

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