"Образа для дипломатії" та "спроба створити привід для війни" - в Сенаті США відреагували на проекти угод Кремля

Проекти угод зі Сполученими Штатами та НАТО, надані Кремлем є "спробою створити привід для війни" та "образою для дипломатії". Про це заявив сенатор Джим Ріш. Ріш є головним республіканцем в Комітеті закордонних справ Сенату.

"Це не угоди про безпеку, а перелік поступок, на які Сполучені Штати мають піти для замирення Путіна", - написав Ріш в заяві від 18 грудня.

"Росія однозначно намагається створити привід для війни. Путін знає, що Сполучені Штати та 29 наших союзників не проводять і не будуть вести переговори про майбутнє суверенних держав, таких як Україна, які повинні мати право на власний вибір", - додав він.

Ріш закликав адміністрацію Байдена та НАТО відкинути вимоги Кремля. "Очевидно - Конгрес та адміністрація повинні діяти до того, а не після того, як Росія проведе подальшу ескалацію і чітко вказати, що здирництво та шантаж не пройдуть".

Джим Ріш та група сенаторів-республіканців минулого тижня представили проект Закону про гарантії незалежності України шляхом посилення Закону про оборону (GUARD Act). Законопроект передбачає збільшення "критично важливої для України підтримки у сфері безпеки в умовах загрози вторгнення з Росії" та пропонує суттєво збільшити матеріальну підтримку Збройних сил України, включаючи фінансування закупівлі озброєнь, навчання та реформ в оборонній сфері – загалом 450 млн доларів у 2022 році.

Окремо резолюцію на підтримку України подали до Конгресу США 10 сенаторів від обох провідних партій США подали до Сенату проект резолюції "на підтримку незалежної та демократичної України".

Проект резолюції підтверджує непохитну підтримку США та НАТО відновленню територіальної цілісності України, шляхом надання політичної, дипломатичної підтримки а також додаткових поставок летальної та нелетальної оборонної допомоги. Проект також закликає Росію виконувати Мінські домовленості від 2014 та 2015 років.

Уряд США відреагував на пропозиції Кремля. В Державному департаменті США заявляли, що оприлюднені Росією документи містять деякі неприпустимі для США вимоги. За словами високопосадовця США, пропозиція Росії містить і складові, які заслуговують на обговорення, і щодо яких Вашингтон готовий працювати. При цьому в уряді США наголосили не неможливості будь-яких розмов про безпеку Європи без участі європейців.

Сполучені Штати ознайомилися з пропозиціями Росії щодо початку переговорів у сфері безпеки та обговорюють їх з європейськими союзниками та партнерами, заявила в п'ятницю вранці Джен Псакі, прес-секретарка Білого дому. При цьому речниця Білого дому наголосила на непохитності раніше заявленої позиції США.

«Ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що усі країни мають право визначати своє власне майбутнє та зовнішню політику без втручання ззовні», - додала вона.

Псакі наголосила, що Сполучені Штати взаємодіють із Росією протягом десятиліть. У Вашингтоні готові робити це і в майбутньому заради зниження нестабільності, однак, як повторила прес-секретар Білого дому, такі переговори відбуватимуться лише у партнерстві з європейськими союзниками.

У п'ятницю генсек НАТО Єнс Столтенберґ також заявив про отримання вимог Росії. За його словами, Альянс розглядає можливість діалогу, але Росія має здійснити кроки до розрядки напруги. Як повідомляли раніше у "Радіо Свобода", Столтенберґ напередодні фактично відкинув озвучені перед тим вимоги Путіна про відмову НАТО від розширення, вступу до Альянсу України, та ін.

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, вже за кілька хвилин після заяви Псакі, Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ Росії сказав, що "Москва вкрай розчарована сигналами, що надходять із США та НАТО щодо пропозицій Росії щодо гарантій безпеки".

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