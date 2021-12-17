"Більше ніж сигнал підтримки" - сенатори США ініціюють прийняття резолюції щодо України

10 сенаторів від обох провідних партій США подали до Сенату проект резолюції "на підтримку незалежної та демократичної України".

Проект резолюції підтверджує непохитну підтримку США та НАТО відновленню територіальної цілісності України, шляхом надання політичної, дипломатичної підтримки а також додаткових поставок летальної та нелетальної оборонної допомоги. Проект також закликає Росію виконувати Мінські домовленості від 2014 та 2015 років.

"Ця резолюція - більше ніж сигнал про підтримку партнерів - це жорсткий відпір войовничим намірам Путіна і попередження, що ми спостерігаємо", - написала у Twitter співавторка резолюції, сенаторка від Демократичної партії США Джин Шагін.

Шагін, яка входить до групи підтримки України в Сенаті і є членом комітетів Сенату зі збройних сил та міжнародних відносин, підкреслила - незважаючи на розбіжності між партіями, вони єдині у своїй підтримці України.

"Тепер, коли Росія розмістила більше 100 000 військових на кордоні України, що становить загрозу для їхньої свободи та територіального суверенітету, ми повинні робити все можливе на підтримку України", - додав співавтор резолюції сенатор-республіканець Роб Портман. Портман також входить до групи підтримки України в Сенаті.

Проект резолюції закликає адміністрацію США "надати летальну допомогу Збройним силам України, підтвердити відданість європейським союзникам і притягнути Путіна до відповідальності за зухвалість", заявив сенатор Джон Корнін. Він підкреслив: "Сполучені Штати не можуть ігнорувати ці спроби Путіна вкрасти суверенітет у народу України".

Серед інших ініціатив, які зараз перебувають на розгляді Конгресу і спрямовані на підтримку України, зокрема, є поданий цього тижня групою сенаторів-республіканців проект Закону про гарантії незалежності України шляхом посилення Закону про оборону (GUARD Act).

Законопроект передбачає збільшення "критично важливої для України підтримки у сфері безпеки в умовах загрози вторгнення з Росії".

Дивіться також: Положення резолюці ООН, які допоможуть Україні у звільненні політичних в’язнів та деокупації Криму. Відео