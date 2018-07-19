Держдеп назвав абсурдною пропозицію Путіна про допит американців в РФ, дипломати чекають на подібну рішучість і від Білого дому

В середу в Білому домі повідомили, що США розглядають пропозицію президента Росії Путіна про можливість допиту росіянами американців у відповідь на допомогу Росії в слідстві США з втручання Кремля до американських виборів 2016 року.

"Президент проведе нараду зі своєю командою і ми вам повідомимо", - відповіла Сара Сандерс на питання преси про ставлення Білого дому до пропозиції Путіна.

Те, що стверджує російський уряд – абсурд ... генеральний прокурор Росії добре знає, що США відкинули запити Росії стосовно цього

Водночас, Державний департамент США рішуче відкинув можливість допитів американців росіянами. "Те, що стверджує російський уряд – абсурд, - заявила речниця Держдепу Гедер Науерт. – Вони бажають допитати 11 американців – ми не підтримуємо ці твердження російського уряду. Генеральний прокурор Росії добре знає, що США відкинули запити Росії стосовно цього", повідомляє CNN.

На спільній прес-конференції з Дональдом Трампом в понеділок, Путін запропонував слідчім команди спецпрокурора США Роберта Мюллера приїхати до Росії і допитати 12 росіян, яким було висунуто звинувачення у втручанні до американських виборів 2016 року. У відповідь, Путін забажав, щоб США дозволили росіянам допитати ряд американців. Під час прес-конференції Трамп назвав пропозицію "цікавою ідеєю".

Зокрема, Москва хотіла б допитати колишнього посла США до Росії Майкла Макфола та бізнесмена і правозахисника Білла Браудера, який провадив успішну кампанію з запровадження санкцій проти Росії в рамках так званого закону Магнітського.

"Сподіваюсь, Білий дім виправить висловлювання і категорично відкине цей сміховинний запит Путіна. Якщо цього не зробити, це надасть однакової моральної ваги звинуваченням США проти російських розвідників і безглуздій, повністю сфабрикованій історії створеної Путіним", - написав Макфол у Twitter реагуючи на коментар Білого дому.

Ряд політиків та колишніх дипломатів США виступили на захист Макфола.

"Давайте згадаємо, чому Путін почав висувати проти Макфола ці жахливі і несправедливі звинувачення: Майк захищав права людини і виступав проти репресій в Росії. Це жахало Путіна. Неготовність Трампа стати на захист американського патріота є неправильною", - написала колишній посол США в ООН Саманта Пауер.

"Президент не виключав передачу американського держслужбовця Володимиру Путіну, але завтра, сподіваюсь, Сенат діятиме", - заявив голова сенатської меншості Чак Шумер.

"Адміністрація має однозначно заявити, що навіть через мільйон років така пропозиція не буде розглядатись, крапка. Крапка. Для цього не потрібно навіть півсекунди консультацій. Небезпечно", - написав у Twitter колишній держсекретар США Джон Керрі.

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