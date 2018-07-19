Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Держдеп назвав абсурдною пропозицію Путіна про допит американців в РФ, дипломати чекають на подібну рішучість і від Білого дому

  • Голос Америки

В середу в Білому домі повідомили, що США розглядають пропозицію президента Росії Путіна про можливість допиту росіянами американців у відповідь на допомогу Росії в слідстві США з втручання Кремля до американських виборів 2016 року.

"Президент проведе нараду зі своєю командою і ми вам повідомимо", - відповіла Сара Сандерс на питання преси про ставлення Білого дому до пропозиції Путіна.

Те, що стверджує російський уряд – абсурд ... генеральний прокурор Росії добре знає, що США відкинули запити Росії стосовно цього
Гедер Науерт

Водночас, Державний департамент США рішуче відкинув можливість допитів американців росіянами. "Те, що стверджує російський уряд – абсурд, - заявила речниця Держдепу Гедер Науерт. – Вони бажають допитати 11 американців – ми не підтримуємо ці твердження російського уряду. Генеральний прокурор Росії добре знає, що США відкинули запити Росії стосовно цього", повідомляє CNN.

На спільній прес-конференції з Дональдом Трампом в понеділок, Путін запропонував слідчім команди спецпрокурора США Роберта Мюллера приїхати до Росії і допитати 12 росіян, яким було висунуто звинувачення у втручанні до американських виборів 2016 року. У відповідь, Путін забажав, щоб США дозволили росіянам допитати ряд американців. Під час прес-конференції Трамп назвав пропозицію "цікавою ідеєю".

Зокрема, Москва хотіла б допитати колишнього посла США до Росії Майкла Макфола та бізнесмена і правозахисника Білла Браудера, який провадив успішну кампанію з запровадження санкцій проти Росії в рамках так званого закону Магнітського.

"Сподіваюсь, Білий дім виправить висловлювання і категорично відкине цей сміховинний запит Путіна. Якщо цього не зробити, це надасть однакової моральної ваги звинуваченням США проти російських розвідників і безглуздій, повністю сфабрикованій історії створеної Путіним", - написав Макфол у Twitter реагуючи на коментар Білого дому.

Ряд політиків та колишніх дипломатів США виступили на захист Макфола.

"Давайте згадаємо, чому Путін почав висувати проти Макфола ці жахливі і несправедливі звинувачення: Майк захищав права людини і виступав проти репресій в Росії. Це жахало Путіна. Неготовність Трампа стати на захист американського патріота є неправильною", - написала колишній посол США в ООН Саманта Пауер.

"Президент не виключав передачу американського держслужбовця Володимиру Путіну, але завтра, сподіваюсь, Сенат діятиме", - заявив голова сенатської меншості Чак Шумер.

"Адміністрація має однозначно заявити, що навіть через мільйон років така пропозиція не буде розглядатись, крапка. Крапка. Для цього не потрібно навіть півсекунди консультацій. Небезпечно", - написав у Twitter колишній держсекретар США Джон Керрі.

Дивіться також: ​У Сенаті готові запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на "катастрофічну зустріч президента"

У Сенаті готові запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на "катастрофічну зустріч президента." Відео
Embed
У Сенаті готові запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на "катастрофічну зустріч президента." Відео

No media source currently available

0:00 0:01:38 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG